Tineco sconta lavapavimenti e aspirapolvere fino al 50%

Chi si trova a dover gestire una casa sa quanto è faticoso tenerla pulita. Ecco perché le offerte lanciate da Tineco su Amazon rappresentano un’occasione da non farsi sfuggire se non si è ancora riusciti a trovare un modo facile e leggero per la detersione profonda del pavimento.

Quelli in sconto sono per lo più lavapavimenti elettrici, ovvero quegli strumenti che permettono di aspirare lo sporco e contemporaneamente passare lo straccio in maniera eccellente, andando così a pulire perfettamente anche le superfici più incrostate e con una sola passata.

L’azienda ne sta scontando una decina, a cui fa capo anche un semplice aspirapolvere verticale, per chi vuole spendere meno e ha bisogno soltanto di raccogliere polvere e peli di animale.

Con questo articolo, oltre a segnalarvi in fondo tutte le offerte in corso, approfittiamo per parlarvi un po’ di più del modello S7 Pro, a giudizio di molti il migliore dei lavapavimenti elettrici attualmente in circolazione.

Perché scegliere Tineco S7 Pro

A differenza di altri lavapavimenti che possono costare anche la metà, questo modello (ora in sconto a 649 € invece di 799 € ) ha alcune caratteristiche che lo rendono la scelta migliore.

Una di queste sono le ruote motorizzate che aiutano moltissimo nella pulizia, alleggerendo l’intero strumento (che in genere è piuttosto pesante e ce se ne accorge dopo qualche minuto di utilizzo continuato), specialmente quando lo si trascina indietro.

Incorpora poi un LED frontale che permette di vedere meglio l’area che si sta pulendo, mentre sulla parte superiore è presente un ampio schermo da cui poter leggere facilmente le impostazioni e le modalità attive in quel momento.

È possibile attivare anche un feedback vocale (disponibile anche in lingua italiana) che accompagna l’utente durante l’intero processo di pulizia con consigli e suggerimenti utili.

Dal punto di vista della pulizia è in grado di scrostare anche quelle macchie che normalmente non si riescono a rimuovere neppure col mocio normale (e che vanno via soltanto mettendosi lì in ginocchio, con un panno e tanto olio di gomito) applicando semplicemente un po’ di pressione verso il basso.

C’è poi un’utilissima funzione che mette automaticamente in stop il lavapavimenti non appena lo si lascia in equilibrio in verticale: questo è molto comodo se ad esempio si vuole interrompere la pulizia per pochi minuti (magari per rispondere al telefono o andare a vedere chi ci sta suonando al campanello). Basta poi riprendere l’impugnatura in mano ed inclinare leggermente il bastone per riprendere automaticamente la pulizia.

Altra comodità è data dalla stazione di ricarica che avvia automaticamente la pulizia del rullo quando si ripone il lavapavimenti.

Infine, c’è la possibilità di controllare le varie impostazioni e modalità anche dallo smartphone collegandolo via Bluetooth.

Secondo le specifiche tecniche, la batteria offre un’autonomia di 30 minuti, sufficienti per la pulizia di 100 metri quadrati.

Tutti gli sconti

Di seguito trovate l’elenco completo dei prodotti Tineco in promozione.

Tenete solo presente che le offerte scadono il 12 Maggio salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili.

A 159,00 € invece di 199,00 € | sconto 20% – fino a 12 mag 24

A 169,00 € invece di 329,00 € | sconto 49% – fino a 12 mag 24

A 189,00 € invece di 299,00 € | sconto 37% – fino a 12 mag 24

A 249,00 € invece di 499,00 € | sconto 50% – fino a 12 mag 24

A 369,00 € invece di 499,00 € | sconto 26% – fino a 12 mag 24

A 399,00 € invece di 549,00 € | sconto 27% – fino a 12 mag 24

A 419,00 € invece di 729,00 € | sconto 43% – fino a 12 mag 24

A 559,00 € invece di 699,00 € | sconto 20% – fino a 12 mag 24

A 629,00 € invece di 799,00 € | sconto 21% – fino a 12 mag 24

A 649,00 € invece di 799,00 € | sconto 19% – fino a 12 mag 24

