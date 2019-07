Torna lo sconto sugli auricolari Bose Soundsport per iPhone: 53 euro

Dopo la promozione lanciata nelle passate settimane e durata poco, torna su Amazon lo sconto sulle Bose Soundsport ora vendute a 52,62 euro. nella versione per iPhone verde “fluo”

Colore a parte le Bose Soundsport sono le stesse che il rivenditore on line aveva mandato in sconto a maggio facendo subito il “tutto esaurito”. Si tratta di un accessorio, studiato appositamente per chi fa palestra, jogging o corsa con connettore a cavo e quindi con un jack da 3,5 mm. Al loro lancio erano, anzi, state concepite appositamente per gli iPhone dotati di questo connettore.

Attualmente chi volesse usarle con un iPhone di nuovo generazione deve usare un adattatore Lighting su jack 3,5mm (come quello incluso nella confezione degli iPhone 7 oppure come questo). Con questo sistema risultano ancora oggi perfetti per chi no vuole avere a che fare con Bluetooth e batterie che si esauriscono e, soprattutto, per chi vuole risparmiare e avere un ottimo prodotto per l’ascolto della musica o anche per telefonare.

Quando le Bose Soundsport sono state lanciate, costavano prezzo di 150 euro, testimonianza del fatto che non si tratta sicuramente di un prodotto ingegnerizzato al risparmio. Ora a 52,62 euro, un prezzo simile a quello di auricolari cinesi, avrete un accessorio sport in grado di inoltrare telefonate, richiamare Siri e ascoltare musica. Nella confezione trovate oltre agli auricolari, una custodia, tre differenti gommini di supporto che si adattano ad ogni orecchio.

