Torno lo sconto su Teclast M40, il tablet Android a 141 euro

Torna in sconto uno dei tablet economici più interessanti. Stiamo parlando di Teclas M40, che abbiamo testato direttamente a questo indirizzo. Tanti i punti a favore di questo dispositivi, ad iniziare da un ampio display da 10,1 pollici, che in questo particolare momento risulta essere davvero utile per la DAD, o anche per le video chiamate, senza contare il potenziale multimediale. Al momento torna in offerta al prezzo più basso, solo 141 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Oltre al display, tra i punti di particolare interesse anche il processore interno, un Octa Core UNIC Tiger T618, alimentato da due core Cortex-A75 e sei core Cortex-A55, in grado di raggiungere facilmente un punteggio benchmark di oltre 200.000. In particolare, il processore Cortex-A55 è il 15% più efficiente del suo predecessore A53 e 6 volte più potente. A livello grafico il tablet monta una GPU Mali-G52-3EE con una frequenza di 850MHz.

Il multitasking risulta potenziato grazie alla memoria RAM integrata, da ben 6 GB, mentre la ROM è di 128GB, così da poter scaricare davvero tante app, file e foto. Come già accennato, questo teclast M40, che arriva con Android 10 installato a bordo, offre un ampio display da 10,1 pollici con risoluzione 1920 x 1200 Full HD e tecnologia IPS. Il tablet è in grado di accogliere una doppia SIM, con supporto alle reti TD-LTE e FDD-LTE 4G. La sua batteria è da 6000mAh, mentre lato multimediale vanta una camera 5,0 MP nell’anteriore, oltre ad una doppia da 8,0 MP nel posteriore.

A livello di connettività vanta il supporto a BDS, GPS, GLONASS, e GALILEO. Tra le altre, la connettività si compone di un ingresso USB-C, e un jack cuffie da 3.5mm. Il tablet pesa appena 450 grammi e ha dimensioni di 25,20 x 16,20 x 0,95 cm.

Teclast M40 si acquista al momento ad un prezzo davvero basso, appena 141 euro. Clicca qui per acquistare.