Total War: MEDIEVAL II – Kingdoms disponibile su iOS e Android

Feral Interactive e Creative Assembly hanno annunciato che la massiccia espansione di Kingdoms per Total War: MEDIEVAL II è adesso disponibile su iOS e Android.

Basato sul successo di ROME: Total War su dispositivi mobili, ricordiamo che Medieval II offre al giocatore, oltre al mix di enormi battaglie in tempo reale e intricata strategia a turni, anche la gestione degli insediamenti più sfumata, agenti aggiuntivi per condurre gli affari di stato e meccaniche di campagna più profonde

Total War: MEDIEVAL II – Kingdoms introduce le campagne Americhe, Britannia, Crociate e Teutoniche. Ognuno di questi scenari leggendari offre enorme rigiocabilità, con nuove fazioni e unità che competono su mappe ampliate e una gamma di meccaniche di gioco create su misura in ambientazioni storiche drammatiche.

Per acquistare l’espansione Kingdoms, i possessori di Total War: MEDIEVAL II su dispositivo mobile devono prima aggiornare il gioco tramite App Store o Google Play Store. Al primo avvio dopo l’aggiornamento apparirà un nuovo launcher, dal quale è possibile acquistare l’espansione Kingdoms 7,99 €.

Ambientato in tre continenti durante il turbolento Medioevo, il gioco propone all’utente conflitti in ampi campi di battaglia, mentre si affrontano intraprendenti rivali che costellano il percorso verso il potere. Che si tratti di diplomazia o conquista, benevolenza o paura, i giocatori dovranno assicurarsi le risorse e la lealtà per governare un impero che va dalle coste dell’Europa occidentale alle sabbie del deserto arabo.

Potete scaricare Total War: MEDIEVAL II su App Store direttamente a questo indirizzo. La versione Android, invece, la trovate cliccando direttamente qui su Google Play Store. Prima del download vi consigliamo di leggere i requisiti minimi per l’installazione.

Ricordiamo che nel mese di dicembre dello scorso anno Feral ha rilasciato la versione mobile dell’acclamato gioco Alien Isolation per iPhone e Android. Per tutti i giochi rilasciati da Feral su Mac e iOS è possibile partire da qeusta pagina di macitynet.