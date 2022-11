I migliori libri di Napoleon Hill sui principi del successo

Il creatore del settore del self-help, i libri di auto-aiuto, è uno scrittore americano vissuto a cavallo tra Ottocento e Novecento. I suoi libri sono stati il riferimento per generazioni di lettori in tutto il mondo Italia compresa.

Napoleon Hill, nato nel 1883 e morto nel 1970, è stato l’autore che più di tutti ha lavorato per trovare i principi del successo. Molti dei suoi libri portano leggi e consigli che derivano da interviste e incontri con alcuni dei più famosi personaggi del suo tempo. Qui abbiamo raccolto i migliori libri per capire la sua storia e quel che racconta.

La legge del successo Vol. 1

Diviso in più capitoli, questo è il libro fondamentale del lavoro di Napoleon Hill. In questo primo libro tratta il tema dell’autodisciplina come chiave per diventare consapevoli e riuscire a muoversi nel mondo degli affari ma anche della vita. Pubblicato nel 1925 in otto volumi il libro, sulle soglie della Grande Depressione, creando un intero pubblico dedicato all’autore.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

La legge del successo Vol. 2

L’opera di Napoleon Hill più famosa. Questo secondo volume tratta i temi del potere personale e introduce il Tempio del Successo, citando le leggi fondamentali e la loro comprensione come chiave per aprire la porta del Tempio del Successo. Secondo Hill la capacità di pensare è la forma di energia organizzata più potente di tutte, solo che non è praticata dalla maggior parte della gente, che agisce senza riflettere. Autocontrollo, entusiasmo, immaginazione, leadership, personalità gradevole, pensiero accurato, concentrazione, cooperazione, imparare dagli errori, tolleranza: sono queste le chiavi della personalità della persona di successo.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Saggezza di Andrew Carnegie. I 17 principi del successo

Conosciuto per i palazzi e le università e biblioteche storiche, Andrew Carnegie in realtà è stato un importantissimo imprenditore americano, di grande successo e con un’eredità importante non solo dal punto di vista dei risultati economici. In un unico libro qui vengono condensati tutti i 17 principi del successo così come Andrew Carnegie, che è stato anche un grande filantropo, li ha rivelati personalmente a Napoleon Hill.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Le chiavi del pensiero positivo. 10 passi verso benessere e successo

La ricerca del successo è prima di tutto una ricerca personale. Napoleon Hill ha costruito un percorso molto ampio e complesso da questo punto di vista, che è stato di aiuto a generazioni di imprenditori e persone che volevano realizzarsi. L’autore, ideatore dell’Atteggiamento Mentale Positivo, presenta in questo volume i principi e le tecniche necessari per concentrarsi sugli obiettivi da raggiungere, superare la paura di non riuscire, massimizzare le proprie doti personali.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Pensa e arricchisci te stesso

Il libro più famoso dopo “La legge del successo”. Il volume presente in tutte le librerie di decine e decine di imprenditori e persone di successo. Guadagna ciò che vuoi e migliora la tua vita!

L’opera di Napoleon Hill del 1937 descrive i 13 passi per la ricchezza. Frutto di venticinque anni di ricerca, collaborando con oltre cinquecento grandi uomini americani di successo, che hanno dimostrato con i propri risultati il valore di questa filosofia. Questo è stato il primo libro moderno di self help (crescita personale), motivazionale e per migliorare le proprie finanze. Una guida senza tempo per qualunque essere umano, perché cambiano i tempi, l’economia, la tecnologia, la cultura, ma la natura umana rimane sempre la stessa.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Con la tua mente puoi fare miracoli

La ricerca di Napoleon Hill passa attraverso varie fasi e vari spunti per trovare il modo di rendere più ricca la vita delle persone. Tutto ciò che desideriamo, secondo l’autore, è alla nostra portata se impariamo a riconoscere il potere miracoloso che si nasconde nella nostra personalità, Tutti possono imparare a raggiungere i propri obiettivi, a superare tutti gli ostacoli, a vivere la vita che desiderano attraverso il potere miracoloso della personalità di successo. In questo libro Hill spiega come riconoscere e sfruttare questo potere.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Come organizzare la propria mente

La base del pensiero di Napoleon Hill è racchiusa in vari testi dell’autore, ma praticamente nessuno riesce a mettere assieme così tante informazioni cruciali del suo sistema di pensiero. Questo libro contiene la lezione più importante di Napoleon Hill su come organizzare la propria mente per avere successo. In queste pagine Hill dimostra come organizzare, dare la priorità e agire sulle informazioni e tradurle così in opportunità. La conoscenza non è potere. Lo è solo la conoscenza applicata. Qui si potrà scoprire come utilizzare ciò che conosciamo e come capire ciò che vale la pena di conoscere.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Piano di azione positiva. 365 meditazioni per fare di ogni giorno un successo

Diario, forse breviario, comunque viatico per il successo. Questo lavoro “minore” di Napoleon Hill è comunque utile e si può aggiungere alla nostra lista di tutti i migliori libri dell’inventore della categoria del self-help perché umile e utile. È una raccolta di frasi e pensieri, meditazioni sarebbe meglio dire, che possono essere usate tutti i giorni, ogni giorno.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Il segreto della libertà e del successo

Forse il libro meno conosciuto tra quelli importanti di Napoleon Hill, contiene alcune delle riflessioni più interessanti ma anche meno operative, rispetto alla pragmaticità di altri titoli. Uscito un anno dopo “Pensa e arricchisci te stesso”, sfrutta tuttavia una qualità di Hill scrittore e pensatore che è la sua arma più affilata: la capacità di arrivare alla radice della potenzialità dell’uomo. E in questo caso scava dentro gli ostacoli più insidiosi per arrivare ai nostri obiettivi personali: paura, procrastinazione, rabbia e gelosia. L’incertezza economica è qualcosa che esiste fuori da noi, ma questi nemici sono creati da noi al nostro interno e possono essere eliminati.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Venditore di te stesso nella vita. Cambia come ti vedi per migliorare come vendi e vivi

La capacità di Napolen Hill di indagare la natura del successo e trarne i principi ispiratori è straordinaria. Durante la Grande Depressione, in un periodo forse fin troppo simile a quello che stiamo vivendo, Hill perfezionò le capacità di venditore e ne addestrò migliaia di veramente abili. Qui fornisce quelle informazioni pratiche ottenute dall’esperienza del successo ma che tutti possono imparare. È basato su Americani del XX secolo (in particolare Henry Ford) che iniziarono da niente e arrivarono in vetta. Sei un grande venditore se prima ti fai un’analisi e sai essere te stesso al meglio. I principi illustrati: autosuggestione (il primo passo nell’arte della vendita); inquadrare il potenziale cliente e neutralizzarne la mente trasmettendo fiducia; abitudine di fare più di quello per cui si è pagati; gestione del tempo; come trovare un posto di lavoro; la Regola d’oro per trattare gli altri. Riconoscerai che sono idee preziosissime e trasversali a ogni momento della vita. In questo senso, ricalcando l’uso del termine anglosassone, la vita è veramente un impegno continuo a “vendere”, ossia “convincersi”, dei pensieri migliori e agire di conseguenza.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Il potere dell’azione positiva

Infine, un libro di apertura e di speranza. Coloro che godono del potere dell’azione positiva realizzano di più, hanno meno stress, vivono con meno rimpianti, diventano più autodisciplinati e dimostrano persistenza personale. Qualità che contribuiscono a rendere il nostro unico mondo un posto migliore in cui vivere. Se decidi di intraprendere un’azione positiva, comincerai immediatamente a raccoglierne i frutti. Comincerai a costruirti una mente subconscia orientata all’azione che non accetta scuse. Questo nuovo libro fornisce gli strumenti per aiutare le persone ad adottare un atteggiamento positivo, ottenere una migliore salute fisica, trovare armonia nelle relazioni, liberarsi dalle paure, vedere la speranza nel futuro, acquisire la capacità della fede, accrescere il desiderio di condividere, mantenere una mente aperta, raggiungere l’autodisciplina. Passo dopo passo, è un motore della crescita e del successo personale.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

La sottile arte di fare quello che cXXXo ti pare

Infine, come sempre, un libro in più. In questo caso un libro contemporaneo, di Mark Manson, che ha avuto un notevole successo per i contenuti innovativi oltre che per il tono sbarazzino. Come imparare a smetterla di fare tutto quello che gli altri si aspettano da noi, diventare delle persone più autentiche e vivere come avremmo sempre voluto. Per decenni ci hanno ripetuto che il pensiero positivo è la chiave per avere una vita intensa e felice. «Fanxxxo la positività», afferma Mark Manson. «Cerchiamo di essere onesti, ogni tanto le cose non vanno come avremmo voluto, ma dobbiamo imparare ad accettarlo». L’autore, blogger seguitissimo, dice le cose come stanno: una dose di cruda, rinfrescante, pura verità. Il concetto sostenuto nel libro, avvalorato da studi accademici e arricchito da aneddoti di vita reali, è che migliorare la nostra vita non dipende dalla nostra capacità di affrontare con falsa positività le difficoltà che incontriamo, ma dall’imparare a riconoscerle. Una volta che abbracciamo le nostre paure, i difetti, le incertezze, possiamo cominciare a trovare il coraggio, la responsabilità, la curiosità, e il perdono che cerchiamo. La sottile arte di fare quello che co ti pare è uno schiaffo in faccia a chi non vede l’ora di risvegliarsi da un triste torpore e vivere secondo le proprie aspirazioni.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.