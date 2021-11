Alien Isolation terrorizza iPhone e Android dal 16 dicembre

Uno dei giochi survival horror più memorabili degli ultimi anni sta arrivando su smartphone e tablet: Feral Interactive porterà Alien Isolation su iPhone e Android il 16 dicembre. Un ottima notizia per chi ama l’horror da giocare, anche in mobilità.

Feral, che ha anche gestito il porting per Nintendo Switch del gioco del 2014, afferma di aver replicato “senza compromessi” le “sbalorditive immagini AAA, la narrativa avvincente e l’atmosfera terrificante del pluripremiato capolavoro di fantascienza di Creative Assembly”, portando tutto questo sui dispositivi mobili.

Ha aggiunto controlli touchscreen personalizzabili, naturalmente, sebbene sia possibile collegare un controller esterno. Il gioco, che costa 14,99 dollari, include tutti e sette i pacchetti DLC. Sebbene il prezzo possa sembrare superiore alla media, riteniamo che sia assolutamente la scelta migliore, evitando di trasformare il titolo in un prodotto freemium.

Alien: Isolation è ambientato 15 anni dopo il classico film horror di fantascienza di Ridley Scott Alien. I giocatori assumono le sembianze dell’ingegnere Amanda Ripley, che tenta di andare a fondo della scomparsa di sua madre Ellen Ripley.

Creative Assembly ha fatto un ottimo lavoro nel replicare l’atmosfera terrificante del film originale e la prospettiva in prima persona aggiunge sicuramente una maggiore sensazione di terrore mentre si cerca di eludere uno xenomorfo.

Certo, occorrerà toccare con mano il prodotto per vedere se questo Alien: Isolation in versione mobile riuscirà a competere con le sue controparti su console, che naturalmente beneficiano di una infrastruttura sicuramente migliore per replicare sensazioni horror, primo fra tutto il grande schermo. Ad oggi, il porting per Nintendo Switch è stato ben accolto.

Anche se il rilascio è programmato per il 16 dicembre Alien Isolation per iPhone e Android può già essere prenotato: si parte da questa pagina di App Store per la versione iPhone e iPad, mentre per Android basta seguire il collegamento a questa pagina di Google Play Store.

