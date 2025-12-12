Traduzione con gli Airpods, ora disponibile per tutti

Con il rilascio ufficiale di iOS 26.2, Apple rende finalmente disponibile anche in Europa la traduzione in tempo reale degli AirPods.

Parliamo di una delle novità più riconoscibili degli AirPods Pro 3, ma compatibile anche con AirPods Pro 2 e AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore, rimasta finora inutilizzabile nel nostro mercato non per limiti tecnici, ma per ragioni normative.

Lo sblocco con iOS 26.2

Con il rilascio pubblico di iOS 26.2, il blocco europeo viene finalmente superato. Apple non entra nel dettaglio delle soluzioni adottate e si limita a parlare di “interventi tecnici necessari per conformarsi ai requisiti previsti dal Digital Markets Act”, senza spiegare cosa sia effettivamente cambiato.

Quel che conta, però, è il risultato. Gli utenti europei, inclusi quelli italiani, possono ora accedere senza limitazioni a una delle funzioni-bandiera di iOS 26 (qui vi spieghiamo come usarla). Una funzione che, già con iOS 26.1, mostrava l’italiano tra le lingue supportate, ma che restava inutilizzabile all’interno dei confini dell’Unione Europea.

Ora la traduzione in tempo reale è disponibile anche nel nostro mercato, senza rinunce sul fronte della privacy e senza dover ricorrere a soluzioni alternative o stratagemmi legati alla posizione geografica.

Come funziona la traduzione con AirPods

La traduzione in tempo reale è resa possibile da Apple Intelligence e da un sistema di audio computazionale avanzato, progettato per facilitare le conversazioni faccia a faccia anche tra persone che non parlano la stessa lingua.

Dopo aver aggiornato l’iPhone a iOS 26.2, è necessario abilitare Apple Intelligence e scaricare i modelli linguistici desiderati. Una volta completata questa operazione, la funzione può essere utilizzata anche offline, senza connessione internet.

Durante una conversazione basta attivare la traduzione dagli AirPods compatibili. L’iPhone riconosce automaticamente la lingua dell’interlocutore, abbassa l’audio in ingresso e riproduce in tempo reale la traduzione vocale direttamente negli auricolari. Le risposte possono essere lette o ascoltate dall’altra persona tramite l’app Traduttore.

Dispositivi e lingue supportate

La traduzione in tempo reale funziona su AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 e AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore, abbinati a un iPhone compatibile con Apple Intelligence aggiornato a iOS 26 o versioni successive.

Le lingue attualmente supportate sono: cinese (mandarino, semplificato e tradizionale), coreano, francese (Francia), giapponese, inglese (Regno Unito e Stati Uniti), italiano, portoghese (Brasile), spagnolo (Spagna) e tedesco (Germania).

Non è l’unico blocco europeo

Traduzione dal Vivo si inserisce nel quadro più ampio di Apple Intelligence, l’insieme di strumenti generativi introdotti da Apple con iOS 26 puntando sull’elaborazione locale dei dati.

Resta però aperta la questione di altre funzioni ancora assenti nel nostro mercato, come Filtra le Chiamate in Entrata e Hold Assist, probabilmente legate più ai modelli linguistici che a vincoli normativi, e Duplicazione iPhone, bloccata invece da una controversia molto simile a quella che ha fermato a lungo la traduzione in tempo reale.

Disponibilità

Con il rilascio pubblico di iOS 26.2, la traduzione in tempo reale con AirPods è ora disponibile per tutti gli utenti con dispositivi compatibili. Non sono richiesti passaggi aggiuntivi né aggiornamenti separati del firmware: la funzione si attiva automaticamente dopo l’aggiornamento del sistema.

Per sapere come aggiornare potete leggere questo nostro articolo. Questo

Una chiusura significativa per una vicenda che ha messo in luce il delicato equilibrio tra l’ecosistema Apple e le regole europee, e un segnale che, almeno in questo caso, una soluzione è stata trovata.