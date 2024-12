Trendevice sconti di Natale fino a -250€ su iPhone, iPad e Mac ricondizionati

Pubblicità

State cercando il regalo perfetto per un Natale indimenticabile? Regalate la magia della tecnologia con gli sconti fino a -250€: sorprendete le persone che amate con un nuovo iPhone, iPad o Mac Ricondizionato! E non solo… su TrenDevice trovate anche Samsung, AirPods, PlayStation e Apple Watch Ricondizionati garantiti 12 mesi. Potete pagare in 3 rate mensili senza interessi oppure in 6 o 12 rate con TAEG 16,90% con klarna.

Le sorprese non finiscono qui perché ci sono tante altre offerte del calendario dell’avvento tech che trovate sul profilo Instagram di TrenDevice.

Vediamo subito le migliori occasioni di Natale che potete trovare in questi giorni su TrenDevice:

✔iPhone 15 Ricondizionato scontato di -40€ da soli 223,30€ per 3 rate senza interessi, iPhone 13 Ricondizionato scontato di-40€ in offerta da 133,30€ per 3 rate mensili senza interessi, iPhone 12 Ricondizionato scontato di -40€ da soli 96,63€ per 3 rate mensili senza interessi, iPhone 14 Ricondizionato scontato di -40€ da 166,63€ per 3 rate mensili senza interessi.

✔ MacBook Air M2 Ricondizionato scontato di fino a -180€ da soli 269,96€ per 3 rate mensili senza interessi, MacBook Pro Retina M2 Ricondizionato scontato di -230€ in offerta da 373,30€ per 3 rate mensili senza interessi, iMac Retina Ricondizionato scontato di -180€ da soli 189,96€ per 3 rate mensili senza interessi.

✔ iPad 2022 Ricondizionato scontato di -40€ da soli 189,96€ per 3 rate mensili senza interessi, Apple Watch Ultra 2 Ricondizionato scontato di -25€ in offerta da 224,66€ per 3 rate mensili senza interessi, su AirPods Pro Ricondizionate scontate di -20€ da soli 43,30€ per 3 rate mensili senza interessi.

Visitate subito la pagina dedicata agli sconti di Natale e scoprite le migliori occasioni hi-tech da non farsi scappare.

Su TrenDevice avete sempre la Garanzia di 1 anno, il Reso Gratuito nei primi 14 giorni e potete acquistare anche in 3 rate mensili senza interessi con Klarna, l’innovativo metodo di pagamento che vi consente di pagare in 3 rate con carta di credito, di debito e anche prepagata, in pochi click e senza interessi.

Gli sconti di Natale vi aspettano anche presso i TrenDevice Store:

– TrenDevice Store Milano in Via B. Luini 8 – a pochi passi dalla fermata della metro Linea M1-M2 “Cadorna” e Linea M2 “S.Ambrogio”

– TrenDevice Store Torino in Via San Donato, 5 – a pochi minuti a piedi dalla Stazione di Torino Porta Susa

– TrenDevice Store Roma in via Barberini 1/G – a pochi passi dalla fermata della metro Linea A “Barberini”

– TrenDevice Store Roma in via Emanuele Filiberto, 26 – a pochi passi dalla fermata della metro Linea A “Manzoni”

– TrenDevice Store Bologna in Piazza Roosevelt 4 – a tre minuti a piedi da Piazza Maggiore

– TrenDevice Store Brescia in Via Pietro Bulloni, 6 – in centro città e a pochi minuti dalla Stazione Ferroviaria

– TrenDevice Store Bergamo in Largo Giuseppe Tironi, 4B – a pochi minuti dalla Stazione ferroviaria

– TrenDevice Store Avellino in via Appia 11, Manocalzati (AV) – all’interno del punto vendita Progress

Novità: iscrivendovi al Canale WhatsApp di TrenDevice potrete ricevere offerte esclusive direttamente sul vostro telefono! Questo canale vi permetterà di ricevere aggiornamenti tempestivi su promozioni, sconti e prodotti disponibili in tempo reale direttamente vostro telefono. Cosa state aspettando? Cliccate qui per iscrivervi subito e assicuratevi di attivare le notifiche per non perdere nessuna offerta esclusiva.

TrenDevice S.p.A. è una società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta reimmettendoli sul mercato con garanzia di 12 mesi e prezzi fino al 30% più vantaggiosi rispetto al nuovo. Sono già oltre 200.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato anche come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile, green e vantaggiosa nell’elettronica di consumo.