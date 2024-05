Umidificatore e diffusore di aromi a forma di trenino, solo 24 €

Pubblicità

Se volete umidificare la casa o diffondere un dolce profumo nell’ambiente, e volete farlo con uno stile davvero particolare, approfittate dell’offerta in corso per comprare il prodotto che vi segnaliamo in questo articolo.

Si tratta di un umidificatore ad ultrasuoni che ha le sembianze di un trenino a vapore di fine ‘800, nel pieno sviluppo dell’Era industriale. Così anziché essere uguale a tutti gli altri che vengono generalmente venduti nei negozi, potete ottenere gli stessi benefici con un prodotto che può essere facilmente integrato in un ambiente arredato anche con mobili dal taglio classico.

Il bello poi è che i due fumaioli funzionano davvero, perché è proprio da qui che viene propagato il vapore generato dal dispositivo.

Potete usarlo sia per umidificare l’ambiente al posto della classica vaschetta per termosifoni, beneficiando di una diffusione massima di 350 milliltri di vapore ogni ora, sia per diffondere un particolare aroma nell’ambiente in cui si trova semplicemente aggiungendo qualche goccia della fragranza preferita all’interno del serbatoio.

Può contenere fino a circa un litro di acqua, quindi al massimo della vaporizzazione può funzionare ininterrottamente per più di 2 ore, il tutto con un consumo di appena 2 Watt e un rumore massimo di 36 dB.

Incorpora anche alcune luci LED che possono essere accese, spente o regolate in una particolare colorazione, e si può attivare il timer per lo spegnimento automatico dopo 2 o 8 ore. È anche progettato per spegnersi da solo non appena termina l’acqua inserita nel serbatoio.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 70 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 66% andando a spendere intorno ai 24 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

