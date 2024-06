Batteria che è come un presa, 140 W e 27mila mah costa solo 36 €

Pubblicità

Se siete preoccupati per l’autonomia dei vostri dispositivi, qualunque essi siano, da un iPhone ad un MacBook Pro, smettete di preoccuparvi e andate su Amazon dove oggi grazie alla combinazione di un codice sconti e di una offerta speciale comprate la batteria INIU da 27mila mAh a solo 36,09 €.

Parliamo di una batteria che rappresenta il vertice assoluto per potenza e capacità, ottima non solo per un iPhone o un iPad ma anche per un Macbook Air o addirittura, come accennato, un MacBook Pro.

Questa batteria si distingue per tre caratteristiche:

Tre porte, due USB-C e una USB-A

Grande capacità: 27mila mAh

Una uscita USB-C da 45W e una da ben 140W

Una uscita USB-A da 18 W

Per queste specifiche e per la capacità in Wh (99,9) si tratta della batteria perfetta da portarsi dietro in ogni evenienza. Non sono ricarica rapidamente un iPhone o un iPad, ma ha energia sufficiente per ricaricare interamente tutti i Mac portatili oggi in commercio: MacBook Air (52,6 wattora), un MacBook Pro 14″ (69,6 wattora). Da notare che carica quasi interamente un MacBook Pro (99,6 wattora).

La potenza massima in uscita di 140W è perfetta anche questa. Basti pensare che 140 W è anche la potenza del caricabatterie che troviamo incluso nella confezione dei MacBook Pro da 16″. In pratica collegando un qualunque Mac alla batteria sarà come averlo collegato alla presa di corrente.

Da notare che collegando le due porte USB-C avrete da una 100W e dalla seconda 45W. In pratica potrete ricarica, ad esempio, un MacBook Pro e un MacBook Air senza problemi (anche se ovviamente nessuno dei due potrà avere ripristinata la batteria alla sua massima carica possibile).

Per le sue caratteristiche è anche una delle batterie di maggior capacità che potete portare in aereo. Come noto secondo le disposizioni di sicurezza non è possibile imbarcare batterie che arrivano a 100W.

La ricarica, spesso lenta in alcuni concorrenti, qui è velocissima. In ingresso supporta infatti fino a 100W. I 27mila mAh vengono ripristinati in meno di due ore.

La batteria Iniu ha un prezzo consigliato di 117€. Viene offerta spesso in sconto intorno agli 80€. Oggi però potete sfruttare un’offerta che la ribassa automaticamente del 35% e che cliccate dentro alla pagina Amazon. Poi un altro sconto che opera con un codice (HC8GOUVW) che aggiunge un altro ribasso, la pagate solo 36,09 €. Il prezzo più basso di sempre per una batteria come questa.

Se vi interessa vi conviene comprare alla svelta. I coupon da liquidazione Iniu spesso durano pochi minuti.

Click qui per acquistare.