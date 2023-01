La bici elettrica DYU D3F con l’acceleratore è in sconto

Con le biciclette elettriche odierne la pedalata è praticamente “finta” perché semplicemente ruotando i pedali, senza alcuno sforzo fisico, si attiva il motore che la fa muovere. Ma se non volete neppure oscillare le gambe allora sappiate che potete comprare la versatile DYU D3F in sconto online.

Questa bici elettrica è leggermente diversa dalle altre anche nel design: il pacco batterie infatti è posizionato tra la canna e il telaio, con una caratteristica scocca chiusa che la fa sembrare un piccolo motorino. La canna superiore è poi di forma curva e particolarmente comoda da usare come maniglia per sollevarla e spostarla dove non si può pedalare, come ad esempio lungo una scalinata o nel sali-scendi da un mezzo di trasporto pubblico.

Il manubrio si ripiega per far sì che possa facilmente entrare anche in un portabagagli (da piegata occupa all’incirca uno spazio di 120 x 72 x 20 centimetri) e complessivamente pesa 17 chili, quindi è anche particolarmente leggera.

Il motore è da 550 Watt e consente di spingere fino a 25 chilometri orari e su salite con una pendenza di 15°, c’è la luce frontale e quella posteriore antinebbia (di colore rosso), è certificata IP54 quindi si può usare senza rischi anche sotto la pioggia e usa ruote da 14″ con freno a disco anteriore e posteriore per ridurre la superficie di frenata necessaria per arrestare completamente il veicolo.

La batteria si ricarica completamente in circa 5 ore e promette fino a 50-60 chilometri di autonomia con una sola carica usando la pedalata assistita. Come dicevamo però c’è anche la modalità full-electric che vi farà usare il veicolo come una sorta di motorino semplicemente ruotando la manopola destra del manubrio, che è un vero e proprio acceleratore.

La promozione

Questa bicicletta elettrica viene venduta con un cestino porta-oggetti sul manubrio (regge fino a 45 chili) e costa 568 $, ma al momento è scontata del 14% quindi la pagate 487,36 $.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.