Combattere il caldo in auto costa solo 4 euro

Con l’estate alle porte, è fondamentale trovare un modo efficace per mantenersi al fresco anche quando si è in auto. Se volete evitare i consumi eccessivi dell’aria condizionata, ma anche i dolori al collo, ecco la soluzione più semplice ed economica. Un mini ventilatore con presa auto, anche in versione a tre teste. Il prezzo parte da poco più di 4 euro.

Come già accennato, è possibile acquistare questo ventilatore nella configurazione a una sola “testa” o in quella più potente a tre teste. In fase di acquisto sarà possibile scegliere l’una o l’altra variante, anche con presa USB tradizionale o presa per l’accendi sigari dell’auto.

La versione tre teste garantisce una circolazione dell’aria migliore, anche perché tutte le teste sono orientabili, E’ possibile scegliere tra due livelli di velocità per adattare il flusso d’aria alle proprie esigenze e ottenere il massimo comfort durante il viaggio.

Le tre teste del ventilatore sono completamente regolabili, offrendo una rotazione a 360° e una regolazione verticale a 180° per una distribuzione dell’aria su più angoli. Dotato di un motore brushless che assicura una potente circolazione dell’aria con un basso livello di rumore, questo accessorio permette un viaggio tranquillo e rilassante.

La versione a tre teste offre dimensioni di 22 x 11 x 16 cm. E’ fatta in ABS, con una tensione di ingresso da 5V (ricarica USB), compatibile con 5V2.1A/12V1A/24V0.6A. La lunghezza de cavo è di circa 130 cm ed inclusa in confezione è presente l’attacco di ricarica per auto.

Questo ventilatore è perfetto per ogni tipo di veicolo, trattandosi di prodotto universale e grazie alla facilità di installazione.

Lo si acquista direttamente a questo indirizzo a partire da 4,22 euro nella versione a una testa, mentre quello a tre teste regolabili si acquista a circa 17 euro. Tra le modalità di pagamento vi è anche PayPal, certamente una garanzia di sicurezza per chi acquista.