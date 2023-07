Cuffie Bluetooth JBL Tune 510BT a metà prezzo, solo 26,71€

Un paio di cuffie Bluetooth, capaci di accompagnarvi in sessioni di ascolto in casa o anche mentre siete in viaggio a solo 26,71€. Questa è l’offerta apparsa questa mattina su Amazon con lo sconto sulle JBL Tune 510BT.

Parliamo di un accessorio capace di un’ottima fedeltà, addirittura eccellente rispetto al prezzo, dotato di tutto quello che serve. Ecco qui di seguito le specifiche snocciolate da Amazon

Tecnologia JBL Pure Bass

Connessione Multipoint

Richiamo dell’assistente vocale con il pulsante multifunzione

Design leggero, comodo e pieghevole On Ear

auricolari morbidi e leggeri e con un archetto imbottito

Ricarica in due ore con connettore USB-C; 5 minuti di ricarica, due ore di autonomia

40 ore di riproduzione musicale

Funzione vivavoce per telefonate

Queste cuffie sono l’ideale per un uso casual senza troppe preoccupazioni di portarsi in giro un accessorio costoso. Hanno il prezzo di cuffie a cavo ma sono libere da una connessione fisica.

Le cuffie JBL Tune 510BT costerebbero 50€. Le comprate oggi nel colore nero a 26,71 €, in pratica quasi il 50% di sconto.