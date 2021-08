Twitter offre accesso con account Apple e Google

Fino a poche ore fa, l’unico modo per creare un account su Twitter era quello di utilizzare il sistema di registrazione della piattaforma: questo lo rendeva meno intuitivo rispetto ad altri servizi online che, da diverso tempo, offrono anche le opzioni alternative con accesso tramite gli account Facebook, Google o Apple. Come avrete notato abbiamo scritto i verbi al passato perché questa condizione è appena cambiata.

Dopo una fase iniziale di test, la funzione di accesso alternativo adesso è disponibile per tutti anche su Twitter, dove alla registrazione tradizionale sono stati affiancati gli accessi tramite account Apple o Google (manca quello di Facebook, per ovvii motivi di competizione tra le due piattaforme). In questo modo chi non è ancora iscritto a Twitter e desidera creare un account, può scegliere di velocizzare l’intero processo effettuando l’accesso direttamente con uno degli account sopracitati selezionando l’opzione “Continua con Apple” oppure “Continua con Google”, o seguendo la via più classica pigiando il tasto “Crea account”.

Probabilmente gli utenti con iPhone e iPad sono avvantaggiati dal fatto che, scegliendo l’accesso tramite l’account Apple, possono godere di un po’ di privacy in più perché la funzione Accedi con Apple offre agli utenti la possibilità di mascherare il proprio indirizzo email. In pratica questa opzione crea fondamentalmente un indirizzo email usa-e-getta che inoltra le email del servizio a quella principale, il che significa che Twitter non conoscerà mai l’email reale. Perciò, anche se si continueranno a ricevere notifiche email promozionali, queste verranno sempre inviate all’indirizzo temporaneo creato al momento della registrazione, mantenendo così i dati personali privati…per quanto privato possa essere Internet.

La registrazione è semplice quanto confermare l’accesso a un servizio tramite scansione del volto tramite Face ID, e il nome dell’account viene generato attingendo le informazioni dal nome dell’utente, ma può chiaramente essere poi modificato manualmente in seguito. Tuttavia scegliendo questa strada ci sono alcune limitazioni: siccome l’opzione Accedi con Apple di fatto non va a creare una password, potrebbe risultare difficoltoso modificare l’indirizzo email, selezionare un nuovo nome del profilo o disattivare l’account in seguito.

Le nuove opzioni Accedi con Apple e Google di Twitter sono disponibili da smartphone e tablet che utilizzano l’app di Twitter, mentre più avanti saranno disponibili anche per chi accede al social network dal web.

