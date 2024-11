Apple, ecco perché vi abbiamo messo là sotto il tasto del Mac Mini

Pubblicità

No, non la ragione della scomodità del bottone nella parte inferiore del Mac Mini non è nell’hubris” di Apple, convinta che il Mac non abbia alcun bisogno di essere riavviato, oppure in uno di quegli inesplorabili percorsi mentali seguiti dagli ingeneri della Mela. Si tratta più semplicemente di una scelta di design dettata dalla dimensioni del Mac.

A far cessare il dibattito che correva il rischio di diventare un piccolo mistero è l’intervista del sito cinese Bilibili (segnata da ItHome) a Greg Joswiak e John Ternus. «L’abbiamo messo lì – dicono i due dirigenti – per una ragione molto semplice: il Mac Mini è piccolissimo e quella posizione era quella più adeguata».

Probabilmente le dimensioni di cui parla Apple non sono solo quelle che esteriori, ma il riferimento è alla ricaduta sul processo di ingegnerizzazione che ha richiesto scelte molto particolari ed innovative. Basta vedere come è stata integrata la ventola o la decisione di collocare in posizioni separate alcuni elementi come la scheda Bluetooth e WiFi.

Oltre a questo, almeno a giudizio di Joswiak e Ternus, il tasto sotto la pancia del Mac mini non è neppure così scomodo come la gente si vorrebbe fare pensare: «basta infilare il dito lì sotto – dicono i due dirigenti – e il gioco è fatto».

Visto che poi che stiamo parlando delle classiche interviste pro marketing (di cui il capo è appunto Joswiak) non manca un po’ di propaganda: vista la particolarità del software e del sistema operativo Apple e i bassi consumi sarebbe più semplice e pratico mettere in stop il Mac mini che spegnerlo.

Le spiegazioni di Ternus e Joswiak mettono (o dovrebbero) mettere fine alle discussioni sul perché Apple ha messo in una posizione così bizzarra il tasto di spegnimento, ma non farà cessare l’inventiva di chi proverà ad ovviare al fastidio di una parte dei clienti.

Oltre a chi si è già inventato una specie di prolunga, c’è chi ha trasformato il Mac mini in una sorta di mega bottone. Vedete come funziona qui sotto.