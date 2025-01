Mac mini M4, attenzione agli hub e ai dock USB che bloccano la rete Wi-Fi

Pubblicità

Alcuni utenti di Mac mini M4 segnalano un particolare problema con le connessioni WiFi causate da alcuni hub o docking station USB.

Nel Mac mini M4 il modulo WiFi è posizionato nella parte inferiore della macchina, collocato sopra la piastra interna che è possibile vedere dopo aver rimosso le viti del coperchio inferiore.

Per via della particolare posizione del modulo WiFi, se si sfruttano alcuni hub o dock con astucci di alluminio fatti per essere collocati nella parte inferiore del mini, questi accessori potrebbero ridurre o bloccare la ricezione della WiFi.

Il materiale usato per costruire alcuni di questi hub o dock interferisce con la connessione wireless, o meglio con la ricezione e trasmissione dei segnali wireless (il segnale viene schermato, creando in altre parole quella che in gergo si chiama gabbia di Faraday).

Per risolvere il problema bisogna spostare l’hub/dock problematico (collocandolo ad esempio sopra anziché sotto la macchina), usare modelli di hub/dock con astucci di plastica, materiale che non influisce con i collegamenti wireless oppure bypassare il collegamento Wi-Fi collegandosi al router con un cavo Ethernet.

Se avete problemi con la connessione WiFi e disponete di hub/dock con astuccio in alluminio, il problema potrebbe essere causato da quest’ultimo. Prima di eliminare del tutto il dock, è possibile provare a sfruttare reti WiFi differenti. La tecnologia wireless più comune, 802.11 g (wireless-G), opera a una frequenza di 2,4 gigahertz (GHz); il funzionamento di quest’ultima potrebbe essere influenzata anche da altri dispositivi elettronici (telefoni cordless, forni a microonde, apri porte dei garage…); il rumore del segnale potrebbe interferire con la connessione tra il dispositivo e il router; per ridurre il rumore è meglio acquistare dispositivi di nuova generazione che usano le frequenze di 5,8 GHz o 900 megahertz (MHz).

Lo standard 802.11 n (wireless-N) funziona sia a 2,4 GHz che alla frequenza di 5,0 GHz meno frequente: se il vostro router supporta più tipologie di rete WiFi, in caso di problemi potete provate sia l’una, sia l’altra tipologia di connessione.

Altri problemi di connessione potrebbero essere dovuti alla posizione del router, alle antenne di quest’ultimo (su alcuni modelli possono essere sostituite), al canale utilizzato (i router possono trasmettere su più canali). A questo indirizzo trovate un nostro articolo su come risolvere eventuali problemi con la WiFi sul Mac.