L’aspirapolvere automatico Ultenic D5 è in offerta a 100 €

Non avete ancora comprato un aspirapolvere robot perché costano troppo? Allora c’è un’offerta che non dovreste farvi sfuggire: Ultenic D5, capace anche di mappare la casa, al momento vi costa solo 100 €.

Si tratta di un aspirapolvere automatico completo di tutto l’essenziale per non fare nulla e avere il pavimento sempre pulito.

Innanzitutto è molto potente: l’aspirazione massima è di 3.000 Pa, ma si può scendere sia di potenza che di rumore passando a 1.200 Pa per ottenere maggiore autonomia (80 minuti anziché 60 minuti), e volendo c’è una terza modalità che l’azienda chiama Silenziosa che garantisce una buona pulizia quotidiana senza disturbare nessuno, e per 120 minuti consecutivi.

Se la batteria (che è da 2.600 mAh) si scarica, il robot è in grado di tornare automaticamente alla base per ricaricarla. E per l’utilizzo c’è sia quello manuale tramite telecomando (è in dotazione), sia quello programmato, approfittando anche della mappatura delle stanze di casa.

Vi basta scaricare l’app Ultenic e fare tutto da lì, decidendo zone, giorni e orari in base alle proprie esigenze.

Si può controllare anche tramite voce con Alexa e Google, e per brevi utilizzi c’è la modalità circolare che permette di pulire una piccola zona seguendo un movimento fatto di cerchi concentrici di diametro via via maggiore, sia la pulizia dei bordi per spazzare via lo sporco che si deposita lungo le pareti.

È alto 7,3 centimetri, quindi riesce a passare anche sotto alcuni modelli di divani e mobili, e c’è la modalità Boost automatica che si attiva quando viene rilevato un tappeto, massimizzando così l’aspirazione quando ne incontra uno.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 131 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 22% andando a spendere intorno ai 100 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

