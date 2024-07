Juice supervaluta l’usato Apple, il nuovo si compra a rate

Pubblicità

Per chi acquista un nuovo dispositivo Apple i negozi Juice, catena Apple Premium Reseller, e negozio online Juice propongono la supervalutazione dell’usato e, per chi lo desidera, anche la possibilità di pagare in 20 piccole rate mensili, senza costi di pratica né interessi.

Per esempio iPhone 15 Pro parte dal prezzo di listino di 1.139 euro: invece da Juice può arrivare a costare solamente 839 euro, portando in permuta un iPhone 12 128GB usato e con la supervalutazione dell’usato,, Chi lo desidera può suddividere il costo del dispositivo, nell’esempio di 839 euro, in 20 piccole rate mensili da 41,95 euro. Ricordiamo che naturalmente il valore della permuta cambia in base al modello e al suo stato di funzionamento ed estetico.

Ła supervalutazione dell’usato Juice è disponibile anche per chi compra un nuovo iPad ed è pari a 30 euro. Per esempio iPad di decima generazione è disponibile al prezzo di listino di 439 euro. Portando in permuta un iPad di settima generazione, il prezzo può scendere fino a 284 euro. In alternativa si pagano 14,20 euro al mese per 20 mesi, sempre senza costi di pratica né interessi.

Infine Juice supervaluta anche i Mac di 100 euro. Così MacBook Air M3 che di listino parte da 1.349 euro, portando in permuta un MacBook Air M1 con SSD da 256GB, viene a costare solamente 789 euro. Suddividendo il pagamento in 20 rate si pagano 39,45 euro al mese.

Ricordiamo che la supervalutazione dell’usato da Juice rimane valida fino al 21 luglio. Tra le promozioni Juice in corso ricordiamo gli sconti su una selezione di accessori Otterbox e un rimborso del 25% grazie alla campagna di cashback su prodotti Belkin selezionati.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.