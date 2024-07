In Europa scattano i dazi sulle auto elettriche cinesi

Pubblicità

A conclusione dell’indagine avviata nel 2023 sulle sovvenzioni statali ai costruttori di auto elettriche cinesi, a partire da giovedì 4 luglio in Europa dovrebbero già essere entrati in vigore i dazi provvisori, diversi in base al marchio, come segnala Bloomberg. L’entrata in vigore non significa però che i prezzi per gli utenti finali aumentino all’istante.

Le nuove aliquote provvisorie vanno ad aggiungersi al dazio di importazione del 10% già esistente. Negli scorsi giorni la Commissione europea aveva notificato le nuove aliquote addizionali ai marchi cinesi interessati, richiedendo ulteriori informazioni. I costruttori che non hanno cooperato con le indagini e che non hanno fornito le informazioni richieste subiranno il dazio più pesante pari al 37,6%.

Invece per le società che hanno collaborato nell’indagine in Europa il dazio medio ponderato è pari al 20,8%. Così si spiegano dazi diversi in base al costruttore, tra i più grandi e importati: BYD subirà un dazio del 17,4%, Geely del 19,9% mentre SAIC il 37,6%.

Occorre tenere presente che si tratta di dazi provvisori, in vigore fino a quando gli stati membri dell’Unione ne finalizzeranno l’attuazione con il voto. La prima votazione in materia avverrà tra due settimane, mentre l’adozione dei dazi definitivi dovrebbe avvenire entro quattro mesi.

Anche Tesla rischia dazi in Europa, la Cina risponde

Probabilmente occorre attendere fino all’introduzione dei dazi definitivi per scoprire se anche Tesla subirà un dazio di importazione per le sue auto costruite nella Gigafactory in Cina e vendute in Europa.

Naturalmente nella guerra commerciale e tecnologica la Cina non rimane a guardare. Il governo del Dragone ha avviato una indagine sulla carne di maiale importata dall’Europa, sono attesi i risultati di un’altra indagine sugli alcolici UE, infine Pechino ha già avvisato che potrebbe introdurre nuovi dazi su prodotti agricoli, aviazione e automobili di grossa cilindrata.

