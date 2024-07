Ultimate Ears vi farà cambiare idea sugli speaker portatili

Pubblicità

Negli speaker portatili pensavamo ormai di averle viste e sentite di tutti i colori, fortunatamente l’ultima generazione di Ultimate Ears, marchio di Logitech, dimostra che sbagliavamo alla grande con il nuovo Everboom, affiancato dalla quarta generazione dei modelli Wonderboom, Boom e Megaboom.

Se in passato è capitato di sorprendervi dalla potenza audio erogata da uno speaker compatto e portatile, preparatevi a rimanere sbalorditi da un modello a scelta vostra tra i quattro nuovi Ultimate Ears appena arrivati, a cominciare dal più piccolo e abbordabile Wonderboom 4.

Alto 10,4 centimetri e con diametro di 9,5 cm sta comodo nel palmo della mano: nonostante le dimensioni davvero contenute sprigiona non solo audio a 360 gradi, ma anche sostenuto da bassi corposi e in generale potenza e qualità che ci si aspetterebbe di trovare in dispositivi molto più grandi e anche più costosi.

Non che Wonderboom 4 sia regalato, ma al prezzo di listino di 99,99 euro farà sorprendere e ballare familiari e anche una piccola festa improvvisata tra amici: Ultimate Ears consiglia questo modello per l’ascolto in solitaria e fino a 10 persone.

Ha tutte le caratteristiche giuste per uno speaker portatile più una: certificato IP67 resiste a polvere e sabbia, è impermeabile e resiste a immersioni fino a 30 minuti, supera indenne cadute da 1,5 metri in aggiunta galleggia. Questo vale non solo per Wonderboom ma anche per gli altri nuovi modelli Everboom, Boom e Megaboom.

UE dagli auricolari per musicisti, alle orecchie di tutti

Ultimate Ears è nata per offrire audio a 360 gradi di alta qualità ai musicisti sul palco: il marchio è associato agli auricolari monitor personalizzati di fascia top, impiegati dagli artisti più celebri al mondo. Nulla di ufficiale (leggi nessun accordo commerciale) ma guardando i video sono stati avvistati anche nelle orecchie della cantaustrice USA più celebre al mondo.

La tecnologia e il know-how fanno la differenza anche per la potenza e la qualità audio degli speaker. Per spingere ancora oltre la potenza in Wonderboom è possibile premere due volte un pulsante nel lato inferiore dello speaker per attivare la modalità Outdoor Boost: è certo che il piccolo speaker sorprenderà i presenti non solo tra le mura domestiche ma anche all’aperto.

Tutti i modelli si distinguono per alta qualità costruttiva, design curato, lunga autonomia e ridotto impatto ambientale. Il piccolo e potente Wonderboom è rivestito con resistente tessuto poliestere riciclato al 100% e un minimo del 31% di plastica riciclata post-consumo certificata: la percentuale effettiva varia in base al colore.

Ultimate Ears Wonderboom 4

Consigliato per l’ascolto dentro e fuori casa per 1 – 10 persone: l’autonomia è di 14 ore con meno di tre ore per la ricarica completa. Pesa 420 grammi ed à proposto al prezzo di listino di 99,99 euro: è disponibile anche da questa pagina di Amazon al prezzo di 103,99 euro. Se ne possono collegare due insieme per ottenere suono ancora più potente e stereo.

Boom 4

Salendo di dimensioni, potenza, qualità audio e prezzo troviamo Ultimate Ears Boom 4. Offre audio a 360 gradi con bassi ricchi e bilanciati. È un cilindro alto 18,4 cm e con diametro di7,3 cm, pesa 620 grammi: consigliato per l’ascolto da 1 fino a 30 persone. A partire da questo modello in su gli speaker del marchio si sfruttano al meglio grazie l’app abbinata che permette di gestire tutte le funzioni e offre anche alcuni extra interessanti.

Per esempio con la funzione PartyUp si possono collegare e far suonare tutti insieme fino a 250 tra Boom, Megaboom, Everboom, Epicboom e Hyperboom, (praticamente tutti i modelli UE compatibili con l’app BOOM, con l’eccezione del più piccolo Woderboom che non supporta l’app.

Invece con la funzione Megaphone sempre via app è possibile usare Boom 4 come un megafono: l’utente parla al telefono e la voce viene amplificata dallo speaker, utile per animare le feste. Boom 4 suona per 15 ore e si ricarica in meno di tre ore con un alimentatore da 7,5W o superiore: il prezzo di listino è di 149,99 euro, si compra anche da questa pagina di Amazon a 154,99 euro.

Megaboom 4

La forma a cilindro rimane anche per Megaboom 4 ma dimensioni, potenza e qualità audio aumentano ancora: è alto 22,7 cm con diametro di 8,7 cm e pesa 935 grammi: questo modello è consigliato per l’ascolto da 1 fino a 50 persone.

L’ultimo modello è dotato di radiatori rivisti per bassi ancora più profondi, oltre a equalizzazione di precisione sia con pre-impostazioni che tramite app. Megaboom 4 è proposto al prezzo di listino di 199,99 euro, si compra anche da questa pagina di Amazon a 208,99 euro.

Ultimate Ears Everboom

Chiudiamo in bellezza con il debutto del modello Everboom: come tutti i precedenti è certificato IP67, quindi resiste a polvere, sabbia, acqua, immersioni complete fino a 30 minuti e come tutti i precedenti galleggia senza problemi, nonostante qui dimensioni e peso diventano più impegnativi: misura infatti 20,7 x 11 x 8,5 centimetri e peso 960 grammi.

Tecnicamente è la fusione di due Megaboom, anche se gli ingegneri hanno ridotto e contenuto al massimo ingombri e peso. Suona per 20 ore, quindi è pronto anche per le grigliate più impegnative: il tessuto di rivestimento è 100% in poliestere riciclato post-consumo, la plastica è riciclata con una percentuale minima del 58%.

Ultimate Ears Everboom, disponibile in nero e azzurro, è proposto al prezzo di listino di 269,99 euro: si compra anche nel negozio del marchio su Amazon a 289 euro.