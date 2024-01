Machenike K500-B61 Mini, tastiera meccanica a soli 21,59 €

Gli appassionati di tastiere possono in questi giorni approfittare di una interessante offerta in corso sulla Machenike K500-B61 Mini, una tastiera meccanica progettata appositamente per i videogiocatori ma con un formato ridotto che la rende ancora più comoda e portatile.

Rispetto alle tradizionali tastiere meccaniche per gamer infatti è più piccola del 60%, risultando quindi molto più pratica da posizionare, specie sulle scrivanie dove c’è poco spazio. Per la stessa ragione è anche più facile da trasportare e quindi usare anche in contesti diversi da quello casalingo, come ad esempio nei tornei o nelle partite fuori casa.

È comunque una tastiera meccanica e quindi, per chi cerca un buon prodotto da usare anche per scrivere, con la complicità di tasti reattivi e dal caratteristico “clack” sonoro, può essere una valida risposta. Tanto più che si possono personalizzare sia gli Switch (usa i Red o i Brown, a scelta in fase di acquisto), e la posizione dei singoli pulsanti.

C’è anche la retroilluminazione RGB con varie disposizioni di colori e luci a scelta tramite software, che la rendono non solo bella da vedere ma completamente usabile anche al buio.

Non è wireless ma va collegata al computer tramite cavo USB-C, che può essere rimosso in modo da non danneggiare la tastiera durante il trasporto.

I keycaps in dotazione sono in plastica ABS e vengono proposti in una composizione a tre colori. Il tasto Esc e la barra spaziatrice sono sempre in rosso; i tasti funzione, Ctrl, Shift, Alt e via dicendo sono disponibili in blu, e in tal caso la tastiera QWERTY è in bianco. Ma si può scegliere anche una seconda variante con queste ultime due colorazioni a parti invertite (quindi QWERTY in blu e il resto bianco).

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 51,76 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 58% andando a spendere soltanto 21,59 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

