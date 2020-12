Ultime ore per risparmiare altri 50 euro sui prodotti già scontati di Amazon

Ve lo avevamo scritto pochi giorni fa, quando vi abbiamo segnalato la promozione “Amazon 500”, che sarebbe scaduta il 10 dicembre. Perciò avete ancora poche ore per beneficiare dello sconto-sullo-sconto, ovvero della possibilità di risparmiare il 10% sull’acquisto di alcuni prodotti selezionati che sono già proposti in sconto.

La regola è solo una: raggiungere i 500 euro nel carrello, ottenendo così uno sconto di 50 euro nel carrello. Come avevamo già scritto nei giorni scorsi, i prodotti tra cui scegliere per arrivare alla soglia di spesa e avere lo sconto sono di particolare interesse per il nostro pubblico.

Nella selezione che vi proponiamo oggi trovate una serie di cuffie e auricolari di grandi marchi – tra cui Sony, Bose, JBL e Beats – in sconto. Ci sono anche soundbar per TV, casse e radio di ogni genere, oltre ad una serie di fotocamere per gli appassionati di fotografia. In fondo alla lista trovate anche smartwatch, droni, iPod, alimentatori Apple e occhiali da sole Smart. Potete comunque sempre sceglierli autonomamente accedendo alla pagina della promozione di Amazon cliccando qui.

L’operazione sconto funziona in maniera molto semplice e le condizioni sono poche. Dovete limitarvi a comprare i prodotti contenuti in questa lista, comprarli tutti in una volta e spedirli allo stesso indirizzo. A quel punto una volta raggiunti i 500 euro lo sconto di di 50 euro sarà applicato in maniera automatica.

La promozione, come dicevamo termina alla mezzanotte di oggi, giovedì 10 dicembre 2020.

* CUFFIE E AURICOLARI *

Sennheiser HD 350BT Cuffia Wireless Pieghevole, Bianco In offerta a 85,13 € – invece di 99,99 €

Sennheiser Momentum True Wireless 2 Auricolari Bluetooth Earbud con Cancellazione Attiva del Rumore, Nero In offerta a 299,99 € – invece di 299,99 €

Marshall 04092259 Minor II Bluetooth Auricolari Wireless, Nero In offerta a 101,99 € – invece di 101,99 €

Sony NW-WS413 – Lettore musicale Walkman sportivo All in One 4GB, Impermeabile all’acqua salata, Resistente a polvere e sabbia, Funzionante tra -5°C e +45°C, Bluetooth, Nero In offerta a 79,99 € – invece di 110,00 €

Sony WH-1000XM4 – Cuffie Bluetooth Wireless con HD Noise Cancelling Evoluto, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri e Batteria Fino a 30 ore (Nero, 2020) In offerta a 343,00 € – invece di 380,00 €

Bose Sleepbuds II: Suoni rilassanti e tecnologia di mascheramento del rumore progettati per dormire meglio In offerta a 269,99 € – invece di 269,99 €

Jabra Elite Active 75t Auricolari, Cuffie per lo Sport True Wireless con Cancellazione Attiva del Rumore e Batteria a Lunga Durata per Chiamate e Musica, Grigi In offerta a 179,99 € – invece di 199,99 €

Marshall Minor II Bluetooth Auricolari Wireless, Bianco In offerta a 69,99 € – invece di 133,28 €

Sennheiser Momentum Wireless Cuffie Noise Cancelling con funzioni Auto On/Off e Smart Pause e con App Smart Control In offerta a 346,56 € – invece di 399,00 €

Bose QuietComfort 35 II Cuffie Wireless/con cavo, 3 livelli di riduzione del rumore, Bose Connect App, con Alexa Integrata, Nero In offerta a 279,99 € – invece di 279,99 €

JBL LIVE 500BT – Cuffie Over-Ear Wireless Bluetooth, con Alexa Integrata e Assistente Google, fino a 30h di Autonomia, Colore Bianco In offerta a 141,99 € – invece di 149,00 €

Sony MDR-ZX110AP – Cuffie on-ear con microfono, Nero In offerta a 15,99 € – invece di 20,00 €

Bose SoundSport, auricolari sportivi wireless, (cuffie Bluetooth resistenti al sudore per jogging), nero In offerta a 129,99 € – invece di 149,95 €

Beats EP Cuffie con filo – Senza batteria per ascoltare musica non stop, controlli e microfono integrati – Bianco In offerta a 59,99 € – invece di 99,95 €

Powerbeats Pro Wireless Auricolari – Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, 9 ore di ascolto, auricolari resistenti al sudore – Navy In offerta a 249,95 € – invece di 249,95 €

Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore – Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, 22 ore di ascolto – Nero (Opaco) In offerta a 349,00 € – invece di 349,00 €

Beats Solo3 Wireless Cuffie – Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, 40 ore di ascolto – Nero In offerta a 199,95 € – invece di 199,95 €

Auricolari Powerbeats Wireless ad alte Prestazioni – Chip Apple H1, Bluetooth di Classe 1, 15 Ore di Ascolto, Resistenti al Sudore – Bianco (Ultimo Modello) In offerta a 149,99 € – invece di 149,99 €

Beats Solo Pro Wireless Cuffie con cancellazione del rumore – Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza, 22 ore di ascolto – Grigio In offerta a 189,90 € – invece di 299,95 €

* SOUNDBAR E TV *

LG SN7CY Soundbar TV Bluetooth 160W 3.0.2 Canali con Dolby Surround, Dolby Atmos, Tecnologia DTS:X, Audio Meridian, AI Sound Pro e Subwoofer Integrato, Ingresso Ottico, USB, HDMI, Nero In offerta a 249,99 € – invece di 399,00 €

Samsung Soundbar HW-T400/ZF da 40 W, 2.0 Canali, Nero In offerta a 114,99 € – invece di 118,00 €

Samsung Soundbar HW-S60T/ZF da 180 W, 4.0 Canali, Nero In offerta a 274,99 € – invece di 399,00 €

Sony KDL-43WF665 109,2 cm (43″) Full HD Smart TV Wi-Fi Nero, Argento [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 341,00 € – invece di 341,00 €

* CASSE E RADIO *

Sony Xdr-V20D – Radiosveglia Portatile con Speaker Fm/Dab/Dab+, Nfc, Grigio In offerta a 134,89 € – invece di 150,00 €

Sony MHC-V42D Sistema audio All in One con JET BASS BOOSTER, Effetti Luminosi, Lettore CD/DVD, NFC, Bluetooth, USB, Nero In offerta a 321,00 € – invece di 321,00 €

Sony GTK-XB60 Sistema Audio con Extra Bass, Effetti Luminosi, Bluetooth, NFC, Batteria fino a 14 Ore, Nero In offerta a 199,99 € – invece di 280,00 €

Sony Xdr-S61D – Radio Portatile Fm/Dab/Dab+, Nero In offerta a 86,99 € – invece di 86,99 €

Marshall Stockwell II Altoparlante portatile -Nero (UK) In offerta a 143,99 € – invece di 143,99 €

Ultimate Ears BOOM 3 Altoparlante Wireless Bluetooth Portatile, Magic Button, Bassi Profondi, Impermeabile, Controllo Musica One Touch, Multidispositivo, Batteria di fino a 15 ore, Raggio 45m, Rosso In offerta a 103,24 € – invece di 149,00 €

Bose SoundLink Revolve Diffusore Portatile, con Bluetooth, Grigio In offerta a 165,00 € – invece di 199,95 €

Yamaha MusicCast 20 Diffusore Bluetooth – Speaker wireless multi-room per l’ascolto di musica in streaming – WiFi dual band integrato, Bluetooth Ver. 4.2 + EDR / A2DP, AVRCP, bianco In offerta a 159,99 € – invece di 229,00 €

JBL Flip 5 Speaker Bluetooth Portatile – Cassa Altoparlante Bluetooth Waterproof IPX7 – Compatibile con JBL PartyBoost, fino a 12h di Autonomia, Nero In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

Bose SoundLink Color II Diffusore Bluetooth 4.2, resistente all’acqua, NFC, Nero In offerta a 108,99 € – invece di 139,95 €

Bose Sistema Multimediale di Diffusori Companion 50, Nero Grafite In offerta a 429,00 € – invece di 429,00 €

* FOTO E VIDEO *

Sony DSC-RX100 Fotocamera Digitale Compatta Premium con Sensore da 1″, Ottica Zeiss 28-100 mm F1.8-4.9, SteadyShot Ottico, Nero In offerta a 289,00 € – invece di 289,00 €

Sony DSC-HX80 Fotocamera Digitale Compatta Travel con Sensore CMOS Exmor R da 18.2 MP, Ottica Zeiss 24-720 mm, Zoom Ottico 30x, Mirino OLED Tru-Finder, Nero In offerta a 229,99 € – invece di 249,99 €

Sony FDR-AX43 – Videocamera Digitale 4K Ultra HD con Sistema di stabilizzazione integrato a cinque assi (Balanced Optical SteadyShot), Zoom ottico 20x, LCD orientabile (Nero) In offerta a 556,99 € – invece di 700,00 €

Sony DSC-HX400V Fotocamera Digitale Compatta Bridge con Sensore CMOS Exmor R da 20.4 MP, Ottica Zeiss, Zoom Ottico 50x, SteadyShot Ottico Adattivo a 5 assi, Mirino Elettronico, Nero In offerta a 379,00 € – invece di 379,00 €

GoPro HERO8 Black – Fotocamera digitale impermeabile 4K con stabilizzazione ipersfondata, touch screen e controllo vocale – Streaming live HD, 12 MP In offerta a 349,90 € – invece di 379,99 €

* ALTRO *

Beurer BC 54 Misuratore di Pressione da Polso Bluetooth In offerta a 49,99 € – invece di 49,99 €

Philips VoiceTracer DVT2810, Registratore audio Con software di riconoscimento vocale Dragon, Nuance Dragon Recorder Edition (Windows) In offerta a 103,48 € – invece di 128,52 €

Apple iPod Touch (32GB) – Azzurro (Ultimo Modello) In offerta a 229,99 € – invece di 249,00 €

DJI Mini 2 – Ultraleggero e Pieghevole Drone Quadcopter, 3 Assi Gimbal con Camera 4K, Foto 12 MP, 31 Minuti di Volo, OcuSync 2.0 HD Trasmissione Video, Mavic Mini, QuickShots con DJI Fly App In offerta a 459,00 € – invece di 459,00 €

Beurer BF 950 Bilancia Diagnostica con Connettività Bluetooth e Portata 180 kg, Nero In offerta a 88,32 € – invece di 88,32 €

Suunto 7 Smartwatch Versatile per Molteplici Attività Sportive e Wear OS by Google In offerta a 378,95 € – invece di 479,00 €

tado° Testa Termostatica Intelligente Kit di Base V3+, Gestione Intelligente del Riscaldamento, Facile Installazione fai da Te, Progettato in Germania In offerta a 90,99 € – invece di 129,99 €

Fitbit Versa 2 Smartwatch per Benessere e Forma Fisica con Controllo Vocale, Punteggio del Sonno e Musica In offerta a 149,99 € – invece di 149,99 €

Beurer PO 60 Pulsossimetro Bluetooth a Lettura Istantanea con Visualizzazione Grafica del Battito Cardiaco e 100 Posizioni di Memoria In offerta a 64,99 € – invece di 89,99 €

Apple Alimentatore USB‑C da 30W In offerta a 55,37 € – invece di 55,37 €

Apple iPod Touch (32GB) – (PRODUCT)RED (Ultimo Modello) In offerta a 229,99 € – invece di 249,00 €

Bose Frames Tenor – Occhiali da Sole con Audio Bluetooth, Rettangolari e con Lenti Polarizzate, Nero In offerta a 274,99 € – invece di 274,99 €

