Apple rilascia iOS 16.0.1 per iPhone 14 e 14 Pro

Sebbene siano trascorsi solo pochi giorni dal rilascio ufficiale di iOS 16, disponibile per tutti nella prima versione non beta da lunedì 12 settembre, Apple è già corsa ai ripari per sistemare qualche piccolo problema e bug di sistema con iPhone 14 e iPhone 14 Pro, rilasciando nelle scorse ore iOS versione 16.0.1. Come segnala 9to5Mac, si tratta di un aggiornamento esclusivo per i nuovi iPhone 14 di quest’anno.

In precedenza, i proprietari di iPhone 14 avrebbero ottenuto la stessa build iOS 16.0 rilasciata al pubblico all’inizio di questa settimana, ma chi aggiorna adesso si troverà direttamente iOS 16.0.1, numero di build 20A371.

Cosa cambia con iOS 16.0.1?

Secondo le note di rilascio di iOS 16.0.1, l’aggiornamento corregge un bug che potrebbe verificarsi durante la migrazione dal modello di iPhone precedente e nell’attivazione del nuovo iPhone 14. Risolve anche i problemi relativi ad alcune app aziendali e all’app Foto. Ecco le note di rilascio complete:

Questo aggiornamento è consigliato a tutti gli utenti e fornisce importanti correzioni di bug per il tuo iPhone, tra cui quanto segue: – Risolve un problema con l’attivazione e la migrazione durante la configurazione di iPhone 14 e iPhone 14 Pro

– Le foto potrebbero apparire non definite quando si ingrandisce su orientamento orizzontale su iPhone 14 Pro Max

– Le app aziendali con autenticazione singola potrebbero non essere autenticate

Vale la pena notare che iOS può rilevare e richiedere agli utenti di installare qualsiasi aggiornamento di sistema durante la prima configurazione. Di conseguenza, gli utenti saranno in grado di installare iOS 16.0.1 per evitare problemi importanti prima ancora di configurare il nuovo telefono. I primi ordini per iPhone 14 saranno consegnati ai clienti a partire da venerdì 16 settembre.

Apple ha anche rilasciato la prima beta di iOS 16.1 per iPhone. Questo aggiornamento, che è attualmente disponibile per gli sviluppatori, viene fornito con una serie di nuove funzionalità. Tutto quello che c’è da sapere su iOS 16 è in questo articolo.

