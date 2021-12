Un Natale con DVD e Blu-Ray con le saghe e le serie TV più appassionanti

Le vacanze di Natale possono essere anche il momento per abbandonare lo streaming, i canali TV e godersi con i propri ritmi le serie TV, il film e le saghe che abbiamo visto e rivisto al cinema o in televisione o magari recuperare gli episodi che ci siamo persi durante le prime messe in onda.

Ad aiutarci ci sono i Box Set con decine e decine di ore di girato disponibili in DVD o Blu-Ray che possiamo spesso gustare sui lettori appositi o sulle console gioco di ultima, penultima e terzultima generazione.

In questo modo possiamo ad esempio portarci a casa i 42 (!) DVD di Friends con tutte le 10 stagioni della serie a meno di 40 Euro, oppure i 7 migliori film di Hitchcock a 19 Euro, l’intera collezione di Harry Potter in Blu-Ray a meno di 17 Euro e così via.

Non dimenticate che è possibile acquistare anche l’edizione per collezionisti di Disney con 47 DVD o Blu-Ray e tutti i capolavori di animazione di tutti i tempi.

Ecco qui la lista delle occasioni più interessanti di Amazon con consegna entro Natale.