Universal lancia nuovi film nei cinema e a noleggio a casa lo stesso giorno

Da anni le major del cinema studiano una soluzione per lanciare in contemporanea i nuovi film sia nei cinema che a noleggio in digitale per la visione a casa, ma piani e progetti più o meno concreti sono sempre naufragati contro il muro opposto dalle associazioni degli esercenti delle sale cinematografiche. La svolta ancora una volta parte dagli USA dove Universal ha annunciato che nei prossimi giorni lancerà i suoi nuovi film sia nei cinema (pochi) che per il noleggio a casa. Per una volta però la novità sarà disponibile non solo negli Stati Uniti ma anche in altri paesi.

Le prossime uscite Universal sia per cinema che per noleggio inizieranno venerdì 20 marzo con Invisible Man, Emma e The Hunt a cui seguirà anche il film cartoon Trolls World Tour di DreamWorks in arrivo dal 10 aprile in USA. Naturalmente con le chiusure forzate di tutti i locali pubblici, cinema inclusi, per l’emergenza coronavirus, solo un numero limitato di sale risulterà aperto, mentre l’epidemia si diffonde su scala globale e un numero crescente di paesi adotta chiusure e restrizioni sugli spostamenti.

Invece di posticipare il lancio di questi film Universal ha deciso di rilasciarli in contemporanea sia per cinema che per noleggio, rendendoli disponibili per la visione a un pubblico molto più ampio. Negli USA il noleggio avverrà tramite il servizio di TV via cavo Comcast, di proprietà NBCUniversal, ma la buona notizia è che saranno rilasciati anche a livello internazionale tramite una «Ampia varietà dei più popolari servizi on-demand». Nel momento in cui scriviamo i nomi delle piattaforme non sono ancora stati svelati, ma tra le ipotesi più gettonate ci sono Vudu, iTunes e Apple TV, anche Amazon Video.

La società dichiara che il prezzo del noleggio per ogni film sarà di 19,99 dollari in USA, o equivalente nella valuta locale, quindi in Italia circa 18 euro, somma che offre un noleggio per una finestra di 48 ore. Per questa ragione quello che per anni è stato impossibile per le major del cinema, ora sembra arriverà per effetto di coronavirus: i nuovi film in contemporanea nei cinema e a noleggio per ora sembra una soluzione di emergenza, forse destinata a scomparire quando la situazione tornerà alla normalità.

In ogni caso si tratta di una novità potenzialmente rivoluzionaria per l’industria dell’intrattenimento e, ne siamo certi, se ne tornerà a parlare nei prossimi giorni. Altre società di produzione e distribuzione potrebbero seguire il primo passo di Universal Pictures, così le uscite di nuovi film tra cinema e noleggio potrebbe rimanere anche dopo l’emergenza e diventare la norma.

