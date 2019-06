Il valore dell’usato di iPhone ridicolizza quello dei Galaxy

Quando si parla del prezzo di iPhone spesso non mancano le critiche. E’ stato così anche per gli iPhone 2018, quindi iPhone XS, XS Max e XR. Ma se è vero che, indubitabilmente, il prezzo dei telefoni Apple è più alto di quello dei rivali è altrettanto vero che si svalutano molto meno. Lo si apprende da una interessante confronto elaborato dal sito americano specializzato in usato BankMyCell.

I dati dicono che, nel corso degli anni, i modelli di iPhone hanno mantenuto il loro valore meglio rispetto agli smartphone Android. Il dato più clamoroso che si può evidenziare quando si parla di telefoni recenti è quello che mette a confronto il Galaxy S10 che riesce a perdere anche oltre il 50% del suo valore in un solo mese dal rilascio (46,69% in media). Negli USA il modello da 1 TB veniva valutato 850 dollari meno del prezzo formale di acquisto da nuovo. Il modello da 128 Gb in pratica non lo vuole nessuno: perde il 53,3% del suo prezzo iniziale in un mese.

Il confronto con iPhone XS è impietoso. Il telefono Apple perde in nove mesi il 42% circa del suo prezzo iniziale; quindi un iPhone XS di nove mesi se comprato usato vale più di un Galaxy S10 appena uscito dal negozio.

Se il confronto si sposta sull’iPhone XR contro iPhone S10e la musica non cambia. In un mese il telefono di Samsung ha perso al borsino dell’usato il 50,2% del valore, il telefono di Apple ha perso il 39,1 in sette mesi.

Provando a fare un confronto su date più lunghe e telefoni più vecchi, si hanno ancora altre conferme. Il Galaxy S9 in un anno ha perso il 63,29% del suo valore, il 16,46% in più dell’iPhone X (-46,83%) con la stessa anzianità operativa.

Se si vuole trovare la pagliuzza nell’occhio di Apple ed evitare di vedere la trave in quello di Samsung, si può dire che il rapporto evidenzia che gli iPhone XS tengono il valore meno dei predecessori. iPhone XS ha perso in media il 44,78% del suo valore a nove mesi dal rilascio, iPhone X aveva perso il 30,93%. Si tratta forse del frutto della ancora elevata competitività di iPhone X rispetto agli iPhone XS e dal fatto che sul mercato sono ancora molti quelli nuovi e a prezzi bassi, tali da spingere verso il basso anche il prezzo dell’usato di iPhone XS