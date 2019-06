Scania Nxt è un veicolo elettrico – concept per il trasporto in ambito urbano

Scania ha presentato il nuovo prototipo elettrico a batteria a guida autonoma per il trasporto in ambito urbano. Si tratta di un mezzo progettato con la flessibilità necessaria per passare dal traghettare i pendolari al lavoro al mattino e alla sera, alla consegna delle merci durante il giorno e alla raccolta rifiuti nel corso della notte.

Numerose città stanno catalizzando il cambiamento in atto nell’ambito del trasporto urbano, guidato dalla necessità di diminuire il livello di emissioni e di traffico. In questo contesto, i progressi tecnologici ed infrastrutturali che contraddistinguono i veicoli elettrici e a guida autonoma saranno fattori chiave nella transizione verso un sistema di trasporto sostenibile.

“NXT è una visione del futuro del trasporto nelle città. Molte delle tecnologie presenti non sono ancora state sviluppate appieno, per noi però è stato importante sviluppare un veicolo concept in grado di mostrare sia visivamente che dal punto di vista tecnico, dove possiamo arrivare”, ha evidenziato Henrik Henriksson, CEO e Presidente di Scania. “NXT è progettato per il 2030 ed oltre, numerose funzionalità che lo contraddistinguono sono però già disponibili”.

Nell’NXT, i moduli di azionamento anteriore e posteriore possono essere installati sul telaio di un autobus, di un veicolo da distribuzione o di un compattatore. Il modulo per il trasporto persone di questo veicolo concept è in esposizione all’UITP Global Public Transport Summit di Stoccolma, dal 10 al 12 giugno.

Obiettivo che si è dato Scania è l pensare al trasporto e ai veicoli “in un modo diverso e sostenibile”. trasporto pubblico è sempre stato sinonimo di condivisione. Qeuato concetto, secondo l’azienda, deve raggiungere ora il livello successivo: grazie ad una maggiore automazione, sarà più semplice introdurre una maggior flessibilità nell’ambito del trasporto pubblico.

“Si tratta di qualcosa di nuovo, di molto diverso. La flessibilità nel design e le unità modulari sono però già da tempo elementi chiave per Scania”, ha evidenziato Robert Sjödin, NXT Project Manager.

Il modulo per il trasporto persone, lungo otto metri, è costituito da un’unica unità, riducendo così in maniera sostanziale il peso. Le batterie a celle cilindriche sono posizionate sotto il pavimento, in uno spazio abitualmente inutilizzato, contribuendo così ad una migliore distribuzione del peso. L’autonomia garantita, grazie alle batterie attualmente disponibili è stimata attorno ai 245 km, con una massa del veicolo inferiore alle otto tonnellate.

“Questo veicolo”, ha spiegato ancora Sjödin, “ci fornirà dati concreti ed estremamente preziosi per proseguire nello sviluppo continuo di mezzi elettrificati a guida autonoma”.