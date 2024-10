Velocità Internet da mobile, in Italia inferiore ai Paesi vicini

Pubblicità

nPerf, azienda che permette di “qualificare con precisione” le prestazioni delle connessioni internet, ha comunicato dati recenti riguardo la velocità di Internet mobile in Italia.

Per questa analisi sono stati presi in considerazione 387.515 test di velocità nell’app nPerf (qui per iOS e qui per Android), solo in Italia, tra il 1 gennaio 2024 e il 30 settembre 2024.

Nel resto dei Paesi (Francia, Austria, Svizzera, Croazia e Slovenia) sono stati presi in considerazione 1.232.536 test.

In Svizzera più velocità rispetto all’Italia

L’Italia è il Paese che offre la velocità media più bassa tra i Paesi vicini (82 Mb/s). Il paese più veloce è la Svizzera (139 Mb/s), molto vicino al risultato dell’Austria (138 Mb/s). Al terzo posto la Francia (113 Mb/s), al quarto posto la Slovenia (112 Mb/s) seguita dalla Croazia (106 Mb/s).

In Italia gli operatori a cui corrispondono questi test, cioè quella velocità media, sono: TIM, Fastweb, WindTre e Vodafone. La velocità media tiene conto insieme delle tecnologie3G/4G/5G.

In Austria gli operatori che fanno parte dei test in questa analisi sono Drei, Magenta e A1. In Svizzera, Salt, Swisscom e Sunrise. In Francia, Orange, Bouygues, Free e SFR. In Croazia, Hrvatski Telekom, Tele2 e A1. In Slovenia, Telemach, Telekom, T-2 e A1.

Lo smartphone più veloce d’Italia

Nella velocità di Internet mobile, il dispositivo più veloce in Italia è il Vivo V21 5G. La velocità media con quello smartphone è di 327 Mb/s tra gennaio e settembre 2024.

Avere una buona connessione consente ovviamente di migliorare l’esperienza di navigazione, disporre di streaming senza interruzioni, scaricare file di grandi dimensioni in modo rapido e sfruttare applicazioni per videoconferenze di qualità, con tutto ciò che ne consegue in termini di produttività e la fruizione dei contenuti digitali.

nPerf è un’azienda francese con sede a Lione. Il loro test di velocità (che è possiible seguire anche via web da qui) è compatibile con tutti i tipi di connessione: ADSL, VDSL, cavo, fibra ottica, satellite; WiFi, wimax, mobile, ecc.

A questo indirizzo un nsotro articolo con l’indicazione di vari strumenti per misurare la velocità di conenssione a internet.