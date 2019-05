Apple prepara l’attacco al mondo del video, assunta veterana Disney

Apple ha assunto Chiara Cipriani, ex dirigente Disney di lunga data, e questa ha ora l’incarico di direttore servizi video, una mossa che lascia immaginare che l’azienda si sta preparando al lancio internazionale di Apple TV+. la nuova piattaforma che da quest’autunno permetterà di accedere a film, documentari, serie e programmi creati dai migliori talenti del cinema e della TV.

Cipriani vanta dieci anni e sette mesi di lavoro in Disney e dal suo profilo LinkedIn si evince che ora lavora da Londra per Apple come direttore Video Services, incarico ottenuto a pochi mesi da iniziative di Apple e Disney per il lancio dei rispettivi servizi di streaming (Apple TV+ e Disney+).

In Disney, riferisce Bloomberg, l’ultimo incarico della Cipriani era di general manager per i servizi digitali di intrattenimento rivolti al settore consumer; prima ancora ha svolto ruoli di Vice Presidente responsabile distribuzione Digtial Media nell’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), di direttore esecutivo nell’area EMEA, di direttore di sviluppo responsabile Distribuzione Nuovi Media per ABC ESPN Television di Disney.

La Cipriani vanta profonda conoscenza nel settore della distribuzione digital video, avendo lavorato – tra le altre cose – con Sky prima di co-fondare The Poker Channel Europe (network dedicato al gaming). È stata per due anni anche direttrice di Jetix (un canale televisivo tematico a pagamento.

Bloomberg fa notare che questa nuova assunzione può complicare i rapporti di Apple con Disney e con il suo CEO Bob Iger che, tra le altre cose, ha un posto nel consiglio di amministrazione della Mela. Nei mesi passati Iger ha dichiarato che intende restare nel Board di Apple, nonostante l’arrivo di servizi competitivi con Disney, affermando che al momento non vi sono decisioni problematiche e che monitorerà il verificarsi di queste situazioni.

Pochi mesi addietro Apple ha assunto Molly Thompson, fondatrice di A&E Indie Films: lavorerà per il nuovo servizio di streaming video di Apple con un ruolo a capo della divisione che si occupa di documentari. Altra recente assunzione di Apple è quella di Danielle DePalma, ex dirigente di Lions Gate Entertainment. A Cupertino quest’ultima ha il titolo di dirigente senior responsabile del team video marketing e si occuperà del marketing di film e serie TV,