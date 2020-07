Il video Samsung anticipa 5 dispositivi in arrivo all’evento Unpacked

Il prossimo evento Unpacked virtuale di Samsung è tra poco più di una settimana: si svolgerà per l’esattezza il prossimo 5 di agosto e già negli scorsi giorni circolava l’indicazione di 5 novità in arrivo. Ancor prima dell’evento, però, gli utenti potranno ben sapere cosa aspettarsi, anche grazie al trailer dell’evento, diffuso in via ufficiale da Samsung nelle scorse ore, che svela la sagoma dei cinque riconoscibilissimi device che saranno svelati. Ecco quali sono.

Se dovessimo provare a scommettere, l’evento darà i natali a Galaxy Tab S7, Galaxy Buds Live, Galaxy Watch 3, un nuovo Galaxy Fold e il Galaxy Note 20. Di tutti questi dispositivi non sono mancati nei giorni scorsi indizi e indiscrezioni.

Inoltre, è facile prevedere nell’esattezza quali dispositivi saranno presentati, considerando che le sagome mostrate nel teaser sono piuttosto eloquenti. Inoltre, storicamente, Samsung ha aggiornato la gamma Note alla fine dell’estate, e la stessa società ha già affermato che durante l’evento saranno svelati dispositivi indossabili, per polso e orecchie, quindi Galaxy Buds Live e Watch 3.

Ancora, nei giorni scorsi sono emersi anche dettagli sul successore diretto del Galaxy Fold (ne abbiamo parlato in questo articolo), e anche la sua silhouette nel teaser è piuttosto riconoscibile. Con l’evento Samsung Unpacked del 5 agosto ancora distante una settimana, tuttavia, c’è ancora tempo per avere ulteriori dettagli in anteprima su questi nuovi dispositivi. Praticamente sempre, nei giorni e nelle ore immediatamente precedenti un evento di presentazione di nuovi gadget hi-tech, trapelano in rete fotografie, specifiche tecniche e altri dettagli.

