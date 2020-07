Galaxy Note 20 Ultra appare sul sito Samsung ufficiale

Samsung potrebbe aver svelato accidentalmente la sua prossima ammiraglia della serie Note. Ed infatti, Note 20 Ultra sarebbe apparso, prima del previsto, sulle pagine ufficiali dei prodotti Note all’interno dei siti ufficiali russo, ucraino e cinese, con tanto di foto della versione bronzo.

La foto, prontamente rimossa, è stata ovviamente ripubblicata in rete. Secondo il noto leaker Samsung, Max Weinbach, che è stato tra i primi a individuare il terminale, il dispositivo non annunciato, mostrato nelle immagini, sarebbe proprio il Galaxy Note 20 Ultra. Peraltro, come sopra anticipato, sarebbe stato mostrato nella inedita colorazione “Mystic Bronze”.

Proprio come il Galaxy S20 Ultra, sembra che il Note 20 Ultra presenterà un teleobiettivo periscopio. Come si può vedere dalla foto, l’obiettivo inferiore presenta un design significativamente diverso rispetto alle altre due fotocamere sul retro del telefono. Sfortunatamente, al momento non si conoscono altri dettagli sul dispositivo, anche se in passato c’è chi ha ipotizzato che Note 20 Ultra sarà un gigantesco S20 Ultra.

Secondo le ultime indiscrezioni di maggio, il Note 20 e il Note 20+ presenteranno display, rispettivamente, da 6,7 ​​pollici e 6,9 ​​pollici. Quasi certamente includeranno aggiornamenti del processore e della RAM rispetto all varianti attualmente presenti sul mercato.

Come già fatto in passato, si prevede che Samsung annuncerà la serie Note 20 ad agosto prossimo.

