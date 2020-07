Volvo Cars e Plugsurfing: un servizio di ricarica a livello europeo per tutti i modelli elettrici

I possessori di un modello a trazione elettrica della gamma Volvo Recharge in Europa avranno presto a disposizione una rete facilmente accessibile di oltre 200.000 punti di ricarica, grazie alla decisione della Casa automobilistica di selezionare la società Plugsurfing come partner preferenziale per il servizio di ricarica delle batterie, aprendo così la strada agli spostamenti sulle lunghe distanze in tutto il continente.

Grazie all’accordo concluso con Plugsurfing, Volvo Cars elimina quelli che per chi guida una vettura elettrica rappresentano gli ostacoli principali agli spostamenti a lungo raggio, vale a dire la disponibilità di un accesso adeguato ai punti di ricarica e l’elevata frammentarietà del mercato europeo per quanto attiene all’infrastruttura di ricarica.

L’accordo con Plugsurfing, uno degli aggregatori di rete più importanti e in forte crescita in Europa, consente agli automobilisti di ricaricare facilmente le loro Volvo elettriche, indipendentemente da dove si trovino sul continente europeo, ed elimina la necessità di sottoscrivere innumerevoli abbonamenti con i diversi erogatori nazionali.

Ogni modello elettrico della gamma Recharge di Volvo verrà venduto in Europa completo di un account Plugsurfing che consentirà al possessore della vettura di utilizzare numerose reti di ricarica locali in tutta Europa e quindi di spostarsi da uno Stato all’altro senza alcun problema a bordo della sua auto elettrica. La piattaforma Plugsurfing offre inoltre la possibilità di aggiungere altri nuovi e interessanti servizi correlati alla ricarica delle batterie eventualmente introdotti in un secondo tempo.

I clienti Volvo potranno ricaricare la batteria dell’auto, utilizzando una tessera di ricarica contactless o una app per smartphone, presso una qualsiasi delle oltre 200.000 colonnine di ricarica incluse nella rete di Plugsurfing che si estende a 38 Paesi europei. Tutte le ricariche e i relativi pagamenti verranno elaborati su base mensile e Plugsurfing non impone ai clienti alcun obbligo di sottoscrizione di un abbonamento per l’utilizzo del servizio.

Utilizzando l’app di Plugsurfing (qui per iOS; qui per Android) o il sistema Android di infotainment, i clienti Volvo che guidano un modello elettrico potranno visualizzare i punti di ricarica in base all’ubicazione, alla disponibilità effettiva (in tempo reale) e alla velocità di ricarica. L’app fornirà inoltre indicazioni sui prezzi della ricarica presso ciascuna colonnina in modo semplice e assolutamente trasparente.

Volvo Cars inizierà a fornire i servizi di Plugsurfing con il modello elettrico XC40 Recharge P8, la cui consegna è prevista per la fine di quest’anno.

La XC40 Recharge P8 è la prima di una serie di Volvo a trazione esclusivamente elettrica, oltre ad essere la prima vettura elettrica in assoluto prodotta dalla Casa automobilistica. La XC40 Recharge P8 con trazione integrale avrà un’autonomia di percorrenza di oltre 400 km (ciclo WLTP) con un’unica ricarica e una potenza erogata di 408 CV. La batteria potrà essere ricaricata all’80% della capacità in 40 minuti utilizzando un’infrastruttura di ricarica rapida a corrente continua.

Il produttore ha fatto sapere che nei prossimi anni continuerà a sviluppare altri modelli con trazione esclusivamente elettrica. La Casa automobilistica punta a portare al 50% la quota di vetture solo elettriche sul totale di vendite globali entro il 2025, con la restante parte costituita da veicoli ibridi.

