Vuoi diventare un esperto di Photoshop? Getta solide basi con il corso Photoshop Base

Noi di Espero ti presentiamo il nostro corso Photoshop base, dedicato a chiunque voglia approfondire la conoscenza del programma di fotoritocco più utilizzato dai professionisti, ma non ha mai avuto la possibilità o il tempo per scoprirlo nel dettaglio.

Come funziona il nostro corso base di Photoshop

Ecco cosa ti aspetta: esercitazioni pratiche, insegnanti qualificati certificati Adobe e la possibilità di rifrequentare il corso gratuitamente, qualora volessi recuperare alcuni argomenti in particolare. Se vuoi partecipare ti bastano due cose: la tua buona volontà, per un apprendimento proficuo, e una chiavetta USB per salvare tutte le esercitazioni!

Da noi trovi aule attrezzate con tavolette grafiche Wacom, software Adobe aggiornati all’ultima versione e la possibilità di un test di pre-assessment per valutare il tuo livello di partenza e individuare il corso più adatto a te. Per facilitare l’apprendimento e il confronto di gruppo, formiamo classi di massimo dieci allievi.

Oltre alle lezioni teoriche per scoprire come si usa Photoshop, puoi cimentarti subito nell’applicazione delle nozioni apprese grazie alle esercitazioni pratiche. E alla fine del corso ricevi un attestato ufficiale e personale, che puoi rendere visibile anche su LinkedIn per valorizzare le tue competenze professionali.

In più, al termine del corso non ci dimentichiamo di te: puoi infatti usufruire di un tutoraggio personalizzato con il docente che ti ha seguito durante il corso.

Perchè frequentare un corso di Photoshop, se sai già usare Word e PowerPoint?

Per rimanere sempre al passo coi tempi e per aggiornare le tue conoscenze in ambito digital.

Il mercato del lavoro è in continua evoluzione e conoscere Word non è più sufficiente. Saper usare Photoshop è una tra le abilità più ricercate.

Le aziende richiedono sempre più spesso una conoscenza approfondita e professionale di Photoshop: frequentare un corso per capire come funziona Photoshop ti permette di arricchire il tuo curriculum, migliorare il tuo approccio al lavoro e anche aprirti a nuove opportunità lavorative!

Il nostro obiettivo è affiancare privati e aziende nella crescita professionale in ambito digitale, per colmare i gap di conoscenza rispetto alle evoluzioni e alle esigenze del mercato proponendo sempre corsi nuovi.

Cosa puoi fare esattamente con Photoshop?

Esistono tanti programmi come Photoshop. Qualche esempio? Gimp, Canva, Seashore: sono programmi online gratuiti alternativi a Photoshop, facili da usare, ma non rappresentano uno standard sul mercato. Photoshop è di fatto al primo posto della classifica come miglior programma per la grafica raster, per le sue funzionalità e la sua completezza. È vero, è un programma intuitivo. Tuttavia utilizzarlo in modo amatoriale è molto diverso dal saperlo padroneggiare in modo completo: è facile imparare a sbiancare i denti con Photoshop su una foto, grazie a un semplice tutorial online. Ma solo una una formazione completa sul software ti permette di risolvere eventuali problemi che possono presentarsi (le aberrazioni cromatiche, le distorsioni o le problematiche delle lenti).

Saper usare Photoshop ti sarà molto utile anche per creare piccoli effetti sulle tue immagini: come togliere gli occhi rossi con Photoshop dalle tue foto, o come cambiare colore agli occhi, o come eliminare l’effetto lucido sulla pelle o le imperfezioni di una persona.

Impara come si usa Photoshop, con una formazione completa

Una padronanza completa di Photoshop, e non un apprendimento fai da te, ti rende un esperto. È proprio per questo che un corso base per imparare a usare Photoshop professionalmente è fondamentale per distinguersi nel mondo del lavoro.

Il corso Photoshop ti sarà utile per creare un vero e proprio portfolio professionale di lavori per le tue candidature, per imparare ad aggiungere effetti speciali oppure semplicemente per editare le tue foto.

Ti forniamo gli strumenti base per iniziare a usare questo programma di fotoritocco. Il web è pieno di tutorial che ti spiegano per esempio come modificare o ritagliare una foto con Photoshop, ma non ci sarà mai il tutorial perfetto per quello che serve a te in quel momento per riprodurre quell’effetto che desideri. Hai presente la sigla di True Detective, con le sue sequenze di immagini sovrapposte? Ti possiamo spiegare come sovrapporre due foto con Photoshop e ottenere lo stesso risultato.

Impari anche a correggere le aberrazioni cromatiche, a importare file vettoriali, a gestire il lavoro su vari livelli, a uniformare le immagini con correzioni di luci e colori, a usare i filtri correttivi; apprendi gli strumenti principali del fotomontaggio e come manipolare le immagini. Insomma, un’infarinatura completa di tutto ciò che ti serve per imparare come utilizzare Photoshop.

Frequentare il corso di Photoshop ti potrebbe aprire nuove porte in campo professionale: la figura del graphic designer è molto richiesta. Potresti iniziare un nuovo percorso professionale iniziando con un semplice corso!

Per partecipare, ti basterà iscriverti: non devi portare nulla, solo una chiavetta USB per salvare i tuoi lavori.

Al resto pensiamo noi!

Ti aspettiamo per farti scoprire subito come funziona Photoshop: puoi frequentare il corso di Photoshop a Milano o il corso di Photoshop a Roma. Se ti iscrivi entro il 9 dicembre, ricevi anche uno sconto del 20% sul prezzo del corso!