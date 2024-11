WhatsApp ora gestisce meglio i messaggi in bozza

Pubblicità

WhatsApp integra finalmente una miglioria che riguarda la gestione dei messaggi in bozza (quelli scritti ma non ancora inviati).

Non è dato sapere perché finora questa funzionalità non era stata presa in considerazione ma finalmente i messaggi in attesa di completamento sono gestiti meglio.

Nelle chat nelle quali sono presenti messaggi in attesa di essere completati, quest’ultimi sono riconoscibili per l’indicazione “Bozza” (con il colore verde) nell’elenco dei messaggi, visibile sia nella chat specifica che nell’elenco principale delle conversazioni, permettendo di individuarli per ricordarsi di completarli, riducendo al minimo la possibilità di dimenticare l’invio.

Le bozze mostrate in cima sono comode: per chi riceve/invia molti messaggi non serve più scorrere tra le varie conversazioni per ritrovare quella in cui dovevamo completare la scrittura del messaggio.

All’inizio di quest’anno, in WhatsApp sono arrivati i filtri per le chat, utile per trovare i messaggi più velocemente, ora convertiti nelle liste in modo rapido.

Oltre alle bozze, altra novità recentemente introdotta da WhatsApp sono infatti le liste personalizzate: ora è possibile filtrare le chat usando categorie personalizzate a scelta. Parenti, colleghi, vicini di casa: quando serve, con le liste è possibile concentrarsi sulle conversazioni più importanti.

È possibile creare e modificare facilmente le liste toccando + nella barra dei filtri in alto nella scheda Chat, o modificando quella che ci interessa tenendola premuta. Analogamente ai “preferiti”, sia i gruppi che le chat individuali possono essere aggiunti a una lista, e qualsiasi lista creata apparirà nella barra dei filtri.

Come sempre le novità vengono introdotte gradualmente per gli utenti e se ancora non le vedete, appariranno nei prossimi giorni.