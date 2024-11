FLEXISPOT ESD1, la scrivania definitiva per tastieristi

Pubblicità

Ecco una scrivania su cui ogni tastierista dovrebbe fare almeno un pensierino: FLEXISPOT ESD1, per come è progettata, è infatti un degno piano con cui poter suonare e registrare musica dalla propria stanza.

Il principale punto di forza è la possibilità di regolarla in altezza attraverso la pressione di un pulsante: grazie al motore alimentato elettricamente si può così passare tra la posizione seduta (72,5 cm) e quella in piedi (122,5 cm) in pochi secondi (il piano si sposta alla velocità di 16 mm/s), migliorando il comfort e la produttività durante le lunghe sessioni di lavoro.

La scrivania ha una capacità di carico fino a 50 kg: la struttura è infatti particolarmente robusta e riesce a sostenere tutto ciò che serve per una postazione di lavoro completa, dai monitor alle casse e alla tastiera stessa.

La superficie di lavoro ha una dimensione di 150 x 73 cm, c’è quindi spazio sufficiente per sistemare due monitor, altoparlanti e altre attrezzature. Il ripiano superiore è da 150 x 34 cm e grazie anche allo spazio dedicato sotto la scrivania è possibile tenere tutto in ordine.

Altro elemento distintivo è il ripiano per tastiera capace di sorreggerne una che può pesare fino a 30 kg. La sua forma offre una posizione comoda e naturale per le mani, riducendo la tensione muscolare, e lascia anche abbondante spazio per le gambe, evitando il rischio di urti o difficoltà di movimento.

Degna di nota la funzione anti-collisione che rileva eventuali ostacoli durante la discesa proteggendo le attrezzature da danni accidentali. Si possono inoltre memorizzare fino a 4 posizioni preferite, così passare da una all’altra diventa ancora più semplice.

In definitiva è la scrivania giusta per registrare musica, ma potrebbe trovare ampio uso anche nel mondo dei videogiocatori oppure come tavolo da DJ o ancora per allestire un’area dedicata al podcasting.

FLEXISPOT ESD1 costa 799,99 € ed è in vendita anche su Amazon. Al momento è in corso una promozione che vi permette di comprarla in sconto a 749,99 € attivando la casella coupon.

