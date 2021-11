Wish vuole crescere ancora e punta sulla qualità

ContextLogic, l’azienda nota per Wish, una delle più grandi piattaforme di e-commerce mobile al mondo (qui per iOS e qui per Android), ha riferito di piani che dovrebbero migliorare la qualità dei prodotti presenti sulla piattaforma.

Come parte di un più vasto impegno volto ad accrescere la fiducia degli utenti e aumentare la fidelizzazione dei clienti è stato predisposto il programma “Wish Standards” al fine di incentivare la qualità dei prodotti e altri comportamenti positivi da parte dei commercianti.

Il nuovo programma, annunciato nell’ambito del Global Merchant Summit, valuta i commercianti rispetto a una serie di criteri che includono qualità del prodotto, esperienza di spedizione, recensioni dei clienti, tassi di rimborso e conformità con le politiche Wish.

I commercianti idonei alla partecipazione al programma riceveranno sconti sulle commissioni, termini di pagamento accelerati e maggior esposizione dei loro prodotti all’interno dell’app; potranno anche sfoggiare il badge “Commerciante Premium”, che apparirà sulle inserzioni dei prodotti e nel negozio del commerciante.

“Il nostro programma Wish Standards misura le prestazioni dei commercianti negli ambiti più importanti per i clienti. Migliora l’esperienza di acquisto sulla nostra piattaforma dall’inizio alla fine, premiando i commercianti di qualità che forniscono con costanza una miglior esperienza utente”, ha riferito Farhang Kassaei, Chief Technology Officer di Wish.

“Il nostro principale obiettivo è allineare successo dei nostri commercianti e miglior esperienza per gli utenti. In questo modo, speriamo di accrescere la fiducia degli utenti e dimostrare il nostro impegno a lungo termine nei confronti della qualità dei prodotti”.

Durante il summit, Wish ha anche annunciato piani incentrati sul discovery commerce che dovrebbero “attrarre la nuova generazione di acquirenti e brand”. Partendo dal nuovo design della home page, pubblicato la scorsa settimana, e mostrando banner interattivi, offerte, brand e prodotti di tendenza, nei prossimi mesi Wish prevede di introdurre video acquistabili, rendendo ancora più sfumati i confini tra social media ed e-commerce.

“La nostra esperienza utente si basa sul concetto di aiutare gli acquirenti a scoprire i prodotti e i brand che amano, e ci stiamo dedicando sempre di più a questo elemento di scoperta”, ha spiegato Tarun Jain, Chief Product Officer di Wish. “Crediamo che il futuro dell’e-commerce si basi sulla scoperta fortuita dei prodotti. Diventando un centro di ispirazione, speriamo di suscitare interesse, accrescere la domanda e diventare pionieri nella nuova generazione di e-commerce.”