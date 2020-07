World Emoji Day, Apple svela le nuove emoji inclusa la mano italiana

Il World Emoji Day è nato nel 2014 per celebrare il successo e la diffusione universali delle faccine nate in Giappone che ormai da anni spopolano su Internet, sui social e nelle conversazioni via chat ed email: quest’anno il 17 luglio cade di venerdì, con grandi timori per i più superstiziosi, ma per gli appassionati di tecnologia rimane comunque la giornata mondiale delle emoji a cui anche Apple offre un suo piccolo contributo.

Infatti per celebrare il World Emoji Day edizione 2020 il colosso di Cupertino offre una anteprima di alcune delle nuove icone in arrivo in autunno su iPhone, iPad e Mac. Tra queste troviamo il dodo, la matrioska, il ninja, il boomerang, il cuore e i polmoni, il simbolo transgender e altre ancora. Nell’elenco delle novità rientra anche pinched fingers, vale a dire le mani con tutte le dita unite che nel mondo anglosassone viene già indicata come l’emoji della mano italiana con la tipica posizione “a cuoppo”.

Le emoji in questione sono la versione con grafica Made in Cupertino del nuovo standard Emoji 13.0 approvato e annunciato nel mese di gennaio di quest’anno da parte dell’Unicode Consortium, l’organizzazione che presiede e gestisce, oltre che approvare e bocciare, tutte le emoji impiegate in software, sistemi operativi e tutti i dispositivi elettronici. In questo articolo riportiamo da Emojipedia una immagine di Apple che mostra in anteprima alcune delle nuove emoji in arrivo su computer e dispositivi della Mela. Sempre in questo articolo trovate anche la fotogalleria completa di tutte le nuove emoji con le immagini in alta risoluzione di Apple. Oltre ad animali, oggetti, parti anatomiche e volti che esprimono sentimenti ed emozioni, prosegue l’ampliamento delle faccine con genere sessuale neutro e assolutamente inclusive per colore della pelle, sesso, razza, religione e inclinazione sessuale. Per esempio sono in arrivo le figure di uomo e donna in smoking, che allattano, il simbolo transgender, persone con velo, che indossano mascherine e altre ancora.

Non solo emoji: con iOS 14 arrivano tante nuove Memoji e sticker

Come gli appassionati sanno bene Apple non si limita alle emoji ma offre una serie infinita di opzioni per personalizzare ritratti personali e caricature con le Memoji: secondo il colosso di Cupertino abbiamo a disposizione oltre mille miliardi di combinazioni possibili, un trilione nel gergo USA. Oltre alle nuove acconciature, sono in arrivo le protezioni per il viso in diversi colori per essere abbinate al proprio look. Le novità si estendono anche a 19 nuovi tipi di cappelli, incluso il casco da ciclista, il cappello da infermiera, la cuffia da bagno e altri ancora.

La multinazionale di Cupertino non ha svelato quando i nuovi simboli saranno disponibili, in ogni caso l’arrivo solitamente coincide con il rilascio dei nuovi sistemi operativi in autunno, oppure tramite un aggiornamento software successivo. Ricordiamo per esempio che lo scorso anno le nuove emoji dello standard Unicode 12 sono state introdotte con iOS 13.2 rilasciato nel mese di ottobre 2019.

Ricordiamo che a causa della pandemia anche i lavori per l'approvazione e introduzione delle nuove emoji 2020 sono slittati nel tempo, così la prossima versione dello standard è stato posticipato di 6 mesi. In questo articolo trovate una scorciatoia per aggiungere le emoji al volo su Mac.