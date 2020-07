IFA 2020: LG parteciperà, Samsung no.

LG Electronics terrà una conferenza stampa nell’ambito di IFA 2020, evento che si svolgerà a settembre. A comunicarlo è stata l’azienda sudcoreana stessa, facendo sapere che IP Park, chief technology officer di LG, interverrà durante l’apertura di IFA 2020, alla stregua di quanto già fatto a IFA 2018 e al CES 2019.

La manifestazione di Berlino di quest’anno si svolgerà dal 3 al 5 settembre. A differenza degli anni precedenti, per via della pandemia da COVID-19 la fiera non sarà aperta al pubblico ma sarà consentito l’accesso solo a un limitato numero di visitatori che lavorano per aziende IT e nel mondo dei media.

Messe Berlin, il centro fieristico che organizza l’evento, ha in precedenza fatto sapere di stare lavorando con le autorità tedesche per implementare linee guida e raccomandazioni sanitarie. LG ha nel frattempo fatto sapere che imporrà misure di distanziamento sociale anche nell’ambito della conferenza stampa.

La multinazionale sudcoreana ha spiegato che la crescita del lavoro da remoto e della formazione online ha portato a una maggiore consapevolezza dell’importanza del lavoro da casa, elemento di cui si terrà conto nella visione degli elettrodomestici del futuro che LG mostrerà durante IFA 2020.

Presentando i dati dell’ultima trimestrale, LG ha registrato un calo del 24,4% nei profitti operativi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, lamentando l’impatto del coronavirus. Nonostante i problemi, le attività legate al business degli elettrodomestici (home appliance) sono quelle per le quali è prevista la maggiore crescita futura.

Per quanto riguarda l’azienda concorrente di sempre, Samsung Electronics, quest’anno ha deciso di non partecipare a IFA 2020, riferendo di un “evento digitale” che si svolgerà online a settembre.

