Emoji Mac, una scorciatoia per aggiungerle in un lampo

Le emoji hanno ormai colonizzato ogni messaggio di testo, non solo su iOS, anche su Mac.

Al di là di alcune finestre di chat, compresa quella di Messaggi, dove è possibile richiamarle attraverso apposita icona, non risulta sempre immediato inserirle nei vari campi di testo, come ad esempio quello di una mail.

Una piccola scorciatoia su tastiera, però, può aiutare ad inserire emoji Mac in un lampo, in qualsiasi messaggio, anche su Word, Mail, TextEdit e su tutte le altre applicazioni. Ecco come fare.

In qualsiasi campo di testo si stia scrivendo è sufficiente premere sulla tastiera la combinazione ctrl+cmd+barra spaziatrice, così da richiamare la consueta finestra con tutte le faccine supportate dal Mac. Sarà poi sufficiente scegliere quali inserire cliccandovi con il mouse. Risulta un trucco molto semplice, da attuare in qualsiasi situazione per aggiungere un pizzico di brio al messaggio che si sta digitando.

Oltre che scegliere l’emoji desiderata con il mouse, potendo sfogliare le varie categorie presenti, è possibile anche digitare un qualsiasi testo per trovare tutte le emoji corrispondenti. Il motore funziona anche con le parole in italiano: potremo richiamare ad esempio le parole “telefono”, “felice”, “lingua”… provate voi stessi per vedere i risultati.

In ogni caso, quando si richiama la finestra emoji con la scorciatoia da tastiera, la prima finestra che andrà ad aprirsi presenterà tutte le faccine utilizzate di frequente, così che spesso si avrà quella desiderata sempre a portata di mano.

