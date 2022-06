Dell UltraSharp 32 4K costa come Apple Studio Display

Dell ha finalmente svelato il prezzo (1.599,99 dollari, poco meno di 1.500 € al cambio odierno) per il suo nuovo monitor 4K per videoconferenze, UltraSharp da 32 pollici che era stato presentato in anteprima a gennaio in occasione del Consumer Electronics Show di Las Vegas.

Il prezzo in USA è interessante, visto che è lo stesso con cui Apple vende il suo Studio Display da 27 pollici: ma se da un lato Dell lo giustifica per le dimensioni del monitor, Apple punta tutto sulla risoluzione 5K che oggi in questo settore è ancora particolarmente rara.

Il nuovo schermo di Dell, nome in codice U3223QZ, viene pubblicizzato come soluzione per le videoconferenze, dato che una delle componenti più evolute è proprio la webcam incorporata. Si tratta di un UltraSharp con sensore Sony Starvis 4K HDR che usa l’intelligenza artificiale per mantenere l’utente nell’inquadratura, in maniera pressoché analoga a quanto offre la funzione Inquadratura Automatica (in inglese Center Stage) che Apple include sia nello Studio Display che in altri suo dispositivi.

Due altoparlanti da 14 Watt e due microfoni con cancellazione del rumore completano il sistema, dotato anche di struttura inclinabile a due diverse angolazioni per permettere di orientare la fotocamera senza dover spostare tutto il monitor (anche se è tecnicamente possibile, visto che il display è reclinabile).

C’è anche la possibilità di personalizzare il campo visivo tra 65, 78 e 90 gradi, a seconda della quantità di sfondo che si vuole inserire in videochiamata, mentre l’otturatore della fotocamera si apre automaticamente quando è in uso e si chiude quando non lo è, in modo da mantenere la privacy dell’utente senza che quest’ultimo debba ricordarsi di spostare manualmente un selettore (o applicare del nastro adesivo sulla webcam).



Questo nuovo monitor di Dell ha inoltre un pannello IPS con risoluzione 4K a 3.840 x 2.160 pixel, frequenza di aggiornamento a 60 Hz e un tempo di risposta di 8 ms, quindi non è la soluzione migliore se lo si vuole usare anche per giocare. Include anche un discreto set di porte: due USB-C (e una terza per collegare il portatile), una HDMI 2.0, una DisplayPort 1.4, 5 USB-A 3.2 Gen 2 da 10 Gbps, una porta Ethernet RJ45 e una presa jack audio per le cuffie.

In Dell UltraSharp 32 4K la webcam è sicuramente il punto di forza, specie alla luce delle critiche che ha ricevuto Studio Display per quanto riguarda i problemi di qualità della sua webcam da 12 MP, per la quale Apple ha cercato di trovare qualche rimedio (al momento con scarso successo).

Per gli utenti Mac tuttavia potrebbe non valere la pena migrare a un monitor 4K quando nell’ecosistema Apple ne esiste uno da 5K che ha lo stesso prezzo: ma per sapere se è la scelta giusta dovremo aspettare le prime recensioni degli utenti e quindi il mese di luglio, quando sarà possibile acquistarlo.

Nel frattempo c’è un altro monitor connesso che sfida Apple Studio Display: il Samsung M8.