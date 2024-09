Il boss di Iliad entra nel consiglio di amministrazione di TikTok

Pubblicità

Xavier Niel, l’imprenditore francese attivo nel settore delle telecomunicazioni e settori collegati, noto per essere – tra le altre cose – fondatore ed azionista di maggioranza della compagnia francese Iliad, di cui è presidente – è ora anche nel consiglio di amministrazione di ByteDance, la società cinese nota per TikTok.

A riferirlo il sito francese Numerama, spiegando che dal 1° settembre 2024 Xavier Niel sostituisce Philippe Lafond, fondatore di Coatue Management (società di investimenti).

Il miliardario francese, a capo di Iliad e Free (azienda di servizi internet), è stato scelto come membro del consiglio di amministrazione di ByteDance, e parteciperà quindi a votazioni e alle decisioni strategiche, senza avere un ruolo esecutivo nell’azienda.

La nomina di Xavier Niel nel board di ByteDance, la società madre di TikTok, giunge a sorpresa. Finora non era trapelata nessuna indiscrezione, e la decisione potrebbe essere legata alla volontà di ammorbidire le posizioni di autorità statunitensi ed europee. Più volte TikTok è stata presa di mira dalla Commissione europea, ad esempio per la possibile dipendenza che la piattaforma crea sui minori, ma anche negli USA per la sua presunta influenza sulle elezioni americane, fino ad arrivare al timore che la piattaforma non è altro che un modo per spiare chiunque avesse un ruolo nell’amministrazione americana.

ByteDance sa che il suo futuro dipenderà dalla capacità di convincere le autorità europee e americane della sua indipendenza dal governo cinese. L’azienda non intende più vendere TikTok (erano circolate indiscrezioni di imprenditori interessati) e i suoi dirigenti sanno che la perdita del mercato Nordamericano non sarebbe alla fine così gravi per le strategie aziendali.

