Aumenta la produttività con Microsoft Office a vita per Mac o Windows da 17€ su Keysfan

Arriva un momento nella vita in cui bisogna installare Microsoft Office. Sì, tecnicamente è possibile andare avanti senza Word, Excel e gli altri strumenti della suite. Ma se volete svolgere determinate attività sul vostro Mac, allora avrete bisogno di questi strumenti.

Il problema è che molte delle versioni possono essere piuttosto costose. Fortunatamente potete ottenere le licenze di Microsoft Office e Windows a prezzi interessanti approfittando dei saldi di settembre di Keysfan.

Per un periodo di tempo limitato potete infatti ottenere l’accesso a vita a Microsoft Office Home & Business 2019 per Mac per 29,11 € (normalmente costa 229 €).

Sebbene si tratti di una versione precedente, l’acquisto di questa licenza significa che potete dire addio alle quote di abbonamento e ad altri fastidi costi ricorrenti. Ideale per utenti domestici, famiglie e piccole aziende, questa suite software include le seguenti app di produttività: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Teams Classic.

Ma se avete a disposizione un budget più alto e volete godervi l’ultima suite di Microsoft Office, in questo momento potete anche comprare Microsoft Office Home & Business 2021 per Mac a 79,99 € (invece di 299 €).

Per gli utenti Windows, Microsoft Office Professional 2021 per Windows al momento è disponibile in sconto al prezzo di acquisto una tantum di 28,95 € (anziché 299 €).

62% di sconto sulla licenza a vita di Microsoft Office (codice coupon: MAC62)

– Microsoft Office 2019 Home and Business for Mac – 29.11€

– Microsoft Office 2021 Professional Plus for Windows – 28.95€

– Microsoft Office 2021 Home and Business for Mac – 79.99€

– Microsoft Office 2021 Professional Plus 2 – Keys – 51.65€ (Only 25.83€/Key)

– Microsoft Office 2021 Professional Plus 3 – Keys – 72.25€ (Only 24.08€/Key)

– Microsoft Office 2021 Professional Plus Key – 5 PCs – 88.25€ (Only 17.65€/PC)

– Microsoft Office 2019 Professional Plus Key – 1 PC – 20.29€

– Microsoft Office 2019 Professional Plus Key – 2 Keys – 34.55€ (Only 17.28€/Key)

– Microsoft Office 2016 Professional Plus Key – 1 PC – 20.09€

Avete bisogno di aggiornare il sistema operativo? Windows 11 Pro mette la produttività nelle vostre mani con funzionalità che semplificano tutto, dal lavoro ibrido all’intrattenimento in streaming, e potete ottenere l’accesso a vita a Windows 11 Professional per soli 13,45 € (invece di 199 €) su Keysfan.

Il sistema funziona alla grande per gli utenti con computer ricondizionati che hanno bisogno di un sistema operativo aggiornato. Oltre a tutto ciò, otterrete anche Microsoft Copilot integrato nel software per rispondere alle domande e ottimizzare il vostro flusso di lavoro.

50% di sconto sul sistema operativo Windows originale (codice coupon: MAC50)

– Windows 11 Professional Key – 1 PC – 13.63€

– Windows 11 Professional 2 Keys Pack – 25.88€ (Only 12.89€/Key)

– Windows 11 Professional 3 Keys Pack – 36.12€ (Only 12.04€/Key)

– Windows 11 Professional 5 Keys Pack – 55.05€ (Only 11.01€/Key)

– Windows 11 Home Key – 1 PC – 13.26€

– Windows 10 Professional Key – 1 PC – 8.78€

– Windows 10 Professional 2 Keys Pack –15.25€ (Only 7.63€/Key)

– Windows 10 Professional 5 Keys Pack – 34.99€ (Only 6.99€/Key)

– Windows 10 Home Key – 1 PC – 8.58€

Altre versioni: 62% di sconto su Office e bundle (codice coupon: MAC62)

– Windows 11 Professional + MS Office 2021 Professional Plus -Bundle – 38.99€

– Windows 10 Professional + MS Office 2021 Professional Plus -Bundle – 34.99€

– Windows 11 Professional + MS Office 2019 Professional Plus – Bundle -31.15€

– Windows 10 Professional + MS Office 2019 Professional Plus – Bundle -25.75€

50% di sconto su altre versioni per Windows (codice coupon: MAC50)

– Windows 10 Enterprise LTSC 2019 – 1 PC – 9.14€

– Windows 10 Enterprise LTSC 2021 – 1 PC -12.81€

– Windows Server 2019 Standard Key – 16.06€

– Windows Server 2022 Standard Key – 25.62€

Prezzo all’ingrosso per aziende e società

– Windows 10 Professional – 50 Keys – 325€ (Only 6.5€/Key)

– Windows 10 Professional – 100 Keys – 600€ (Only 6€/Key)​

– Windows 11 Professional – 50 keys – 400€ (Only 8€/Key)

– Windows 11 Professional – 100keys – 750€ (Only 7.5€/Key)

– Microsoft Office 2021 Professional – 50 Keys – 1050€ (Only 21€/Key)

– Microsoft Office 2021 Professional – 100 Keys – 2000€ (Only 20€/Key)

Software pratici per strumenti informatici

– Ashampoo PDF Pro 3 – 18.99€

– MacBooster 8 Lifetime Subscription – 10.24€

– Adguard – 1 Device – Lifetime – 10.24€

– Internet Download Manager – 1 PC – Lifetime – 19.99€

Come pagare?

Aggiungete il prodotto al carrello e inserite il codice coupon, cliccate su “Procedi al checkout” dopo la conferma!

2. Dopo aver inserito le informazioni necessarie, cliccate su “CDZEPay” per selezionare il metodo di pagamento (carte di credito o Paypal).

Keysfan è sul mercato da diversi anni. L’azienda mantiene sempre al primo posto il cliente offrendogli i migliori prodotti e servizi. Per migliorare l’esperienza di acquisto, Keysfan punta tutto sulla semplicità: e così, dopo l’acquisto, sia il codice di attivazione del software che le dettagliate istruzioni di installazione verranno inviate alla propria casella di posta entro pochi minuti.

Inoltre durante il processo di installazione ma anche dopo, quando tutto è pronto e si comincia ad usare i programmi, Keysfan mette a disposizione degli utenti un team di professionisti che offre assistenza ai clienti per rispondere alle loro domande: è online 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Basta scrivere all’indirizzo: [email protected]. Se volete saperne di più su Keysfan, potete accedere al sito Web di Keysfan tramite il collegamento sopra.