Apple TV porta Tim Cook a Venezia per la mostra del cinema

Il CEO di Apple, Tim Cook, è in Italia: è stato avvistato alla Mostra del Cinema di Venezia, invitato probabilmente da George Clooney e Brad Pitt che hanno partecipato alla première di Wolfs – Lupi solitari, film co-prodotto da Apple TV+ che ha ricevuto più di cinque minuti di applausi dopo la proiezione nella Sala Grande del Festival.

Wolfs vede Clooney nei panni di qualcuno in grado di sistemare una situazione scottante (un “fixer”), chiamato a coprire un omicidio; in uno dei trailer si vede un secondo “faccendiere”, il personaggio interpretato da Brad Pitt, che intende fare la stessa cosa. I due sono costretti a lavorare insieme, nonostante siano dei lupi solitari, un’accoppiata che farà deragliare la situazione in modi inaspettati.

I due protagonisti sono i “Wolfs” al quale fa riferimento il titolo, i fixer, i risolutori, un po’ come il mitico Mr. Wolf di Pulp Fiction, chiamato per “risolvere problemi”. Wolfs è scritto e diretto da Jon Watts, regista dell’ultima trilogia di Spider-Man, cineasta anche dietro le produzioni (più piccole) di Clown e Cop Car.

Le due super star di Hollywood George Clooney e Brad Pitt figurano anche tra i produttori del film, insieme al regista e sceneggiatore. Tra gli altri attori presenti troviamo: Amy Ryan, Austin Abrams e Poorna Jagannathan. Negli USA l’uscita nelle sale è prevista per il 20 settembre; subito dopo l’uscita nei cinema arriverà con ogni probabilità su Apple TV+.

Besties and co-stars George Clooney and Brad Pitt hug it out after the world premiere of their movie, which earned a 5-minute ovation #Wolfs #Venezia81 pic.twitter.com/3pHBbv0xFK

— Deadline (@DEADLINE) September 1, 2024