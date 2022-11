Xiaomi 13 ha tutta l’aria di essere un iPhone del mondo Android

Le specifiche chiave dello smartphone Xiaomi 13 sono emerse online prima del suo presunto lancio il mese prossimo. La prossima serie di smartphone di punta di Xiaomi è pronta ad essere svelata, ma dai primi render ha un qualcosa di familiare.

In particolare, la serie 13 succederà alla serie 12T. L’azienda sta progettando di lanciare il prossimo telefono di punta con il nome di serie 13; tuttavia, in passato un nuovo rapporto suggerisce che la serie 13 potrebbe essere lanciata come serie 14.

Al di là del nome, le specifiche del modello standard sono emerse online. L’affidabile Digital Chat Station ha divulgato le specifiche della fotocamera Xiaomi 13 5G. Il dispositivo verrà lanciato in Cina il 1° dicembre prossimo, con il portatile che potrebbe debuttare insieme a MIUI 14. È probabile che sia l’offerta di punta più conveniente dell’azienda.

Il leak suggerisce che il telefono avrà un nuovo sensore della fotocamera posteriore. In particolare, le perdite passate implicano che sarà dotato di un nuovo sensore Sony serie IMX8 da 50 MP. Purtroppo, DCS non ha rivelato le specifiche complete della fotocamera, ma non mancano i rapporti su quello che invece dovrebbe essere il processore: il terminale dovrebbe avere un SoC Snapdragon 8 Gen 2.

Inoltre, il modello standard otterrà il supporto alla ricarica rapida da 120 W. Per fare un confronto, il modello esistente supporta, invece, la ricarica rapida da 67 W. Inoltre, il display potrebbe offrire una risoluzione fino a 2K con un pannello AMOLED da 6,2 pollici e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Il rendering del design trapelato del modello standard mostra un modulo fotocamera quadrato sul retro che ha tutta l’aria di rifarsi ai terminali Apple di ultima generazione.

Non resta che attendere qualche mese, considerando che il terminale dovrebbe debuttare già il mese prossimo, almeno in Cina. Peraltro, il modello standard dovrebbe essere lanciato insieme al fratello maggiore, Xiaomi 13 Pro 5G, che potrebbe vantare un sensore della fotocamera Sony IMX989 da 50 MP da 1 pollice visto nella serie 12S Ultra. Entrambi i modelli potrebbero ottenere telecamere sintonizzate Leica.