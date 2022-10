Xiaomi 12T e 12T Pro, i signori della fotografia

I nuovi smartphone top di gamma Xiaomi 12T Series sono i protagonisti indiscussi della presentazione globale Xiaomi svoltasi nel BMW Welt di Monaco di Baviera: i due modelli Xiaomi 12T e 12T Pro puntano a offrire il massimo nel comparto fotografico, rispettivamente con sensori da 108MP e ben 200MP, i processori più spinti per Android, super batterie e ricarica ultra veloce.

Fotocamere

Esteticamente identici, i due modelli si distinguono osservando attentamente il comparto foto sul retro: l’obiettivo principale di 12T Pro con sensore da 200MP risulta più grande e anche più sporgente rispetto a quello da 108MP di Xiaomi 12T. Nel modello top l’ampio sensore da 1/1,22” offre elevata nitidezza, foto notturne di qualità e messa a fuoco rapida.

Sul retro si trovano anche una camera ultra grandangolare da 8MP, sensore 1/4”, angolo di visione 120° e f/2.2, e una fotocamera macro da 2MP con sensore 1/5” f/2.4. Invece la fotocamera frontale selfie è da 20MP con angolo di 78°, sensore 1/3.47”, f/2.24.

L’hardware di alto livello è abbinato ad algoritmi di Intelligenza artificiale del costruttore permettendo di immortalare sempre il momento desiderato nella migliore qualità possibile, anche per chi non è esperto. A partire da una singola immagine Xiaomi ProCut in Xiaomi 12T Pro propone all’utente decine di ingrandimenti e alternative creative già pronte tra cui scegliere, mentre con Ultra Burst è possibile scattare 30 foto in un solo secondo per non perdere il momento magico.

Batteria e HyperCharge

Entrambi i terminali offrono una batteria con elevata capacità e ricarica turbo: l’accumulatore è di 5.000 mAh mentre con la tecnologia HyperCharge da 120W il costruttore dichiara una ricarica completa al 100% in solamente 19 minuti. Il tutto è assistito da Xiaomi AdaptiveCharge che memorizza le abitudini di ricarica dell’utente per ottimizzare la salute della batteria a lungo termine.

Chipset MediaTek e Qualcomm

Oltre che nel sensore principale i due smartphone si distinguono anche per il processore. Xiaomi 12T funziona con chipset MediaTek Dimensity 8100-Ultra realizzato con processo costruttivo a 5 nanometri. Rispetto ai chip precedenti di questa serie, la GPU migliora prestazioni ed efficienza energetica fino al 30%, così come migliorano velocità di clock, cache e archiviazione.

Invece Xiaomi 12T Pro funziona con il chip più potente di Qualcomm, Snapdragon 8+Gen1 costruito da TSMC con tecnologia a 4 nanometri. Questo ha permesso di migliorare le prestazioni di CPU (+16,7%) e GPU (+11%) e allo stesso tempo di ridurre sensibilmente il consumo di energia di entrambi: Per la CPU con una riduzione del 33% per la GPU del 30%. Il costruttore ha ingrandito la camera di vapore del 65% e l’impiego di materiale termico del 125% rispetto a 11T Pro, per assicurare lunghe esperienze d’uso senza surriscaldamento.

Schermo e audio

Per entrambi i modelli lo schermo è un AMOLED da 6,67” con risoluzione di 2.712 x 1220 pixel, densità di 446 ppi, in grado di visualizzare oltre 68 miliardi di colori e supporto HDR10+. La frequenza di aggiornamento arriva fino a 120Hz con AdptiveSync che regola dinamicamente il refresh rate in base ai contenuti visualizzati: entrambi offrono lettore di impronte integrato nello schermo. Il modello 12T Pro offre anche supporto Dolby Vision. L’audio è fornito da due speaker con supporto Dolby Atmos per entrambi i modelli, in più 12T Pro offre calibrazione e firma audio Sound by Harman Kardon.

Xiaomi 12T e 12T Pro, prezzi e disponibilità

In Italia sarà possibile pre-ordinare Xiaomi 12T Series nelle colorazioni Cosmic Black, Clear Blue e Lunar Silver già da mercoledì 5 ottobre. Xiaomi 12T Pro sarà disponibile nella versione da 12GB+256GB a 899,9 euro sul sito del costruttore e anche da questa pagina di Amazon. Xiaomi 12T arriverà in configurazione da 8GB+256GB al prezzo di 649,9 euro sul sito del costruttore e anche su Amazon. Le versioni 12T Pro da 8GB+256GB a 849,9 euro presso il costruttore e 12T da 8GB+128GB a 599,9 euro presso costruttore, negozi di elettronica e operatori di telefonia.

Sarà inoltre possibile approfittare delle seguenti offerte. Dal 5 al 21 ottobre Xiaomi 12T da 8GB+256GB sarà in vendita a 649,9 euro in bundle con un prodotto a scelta tra Mi Smart Air Fryer 3.5L, Redmi Buds 4 Pro, Xiaomi Smart Pet Food Feeder, mentre Xiaomi 12T Pro nella configurazione da 8GB+256GB a 849,9 euro in bundle con Redmi Pad.

Su Amazon invece Xiaomi 12T Pro nella configurazione da 12GB+256GB sarà acquistabile in bundle con Redmi Pad. Per la prima settimana Xiaomi 12T da 8GB+128GB su mi.com e presso Xiaomi Store Italia sarà acquistabile al prezzo early bird di 499,9 euro, mentre Xiaomi 12T Pro da 12GB+256GB a 749,9 euro.