Xiaomi Mi 12S Ultra concept supporta gli obiettivi Leica M

Dalla collaborazione tra Xiaomi e Leica, che ha già portato il sorprendente Xiaomi 12S Ultra, arriva ora un concept di questo stesso terminale modificato sul retro per ospitare un secondo sensore di immagine e soprattutto un sistema di aggancio con adattatore che permette all’utente di usare gli obiettivi Leica M. In sostanza una soluzione che promette di trasformare lo smartphone in una fotocamera professionale.

Nell’immenso comparto di forma circolare che ospita le fotocamere sul retro, il sensore principale da un pollice da 50,3 MP è stato riposizionato più di lato. Questo perché al centro è installato il secondo sensore, identico al precedente, ben visibile e protetto dietro un pannello di vetro zaffiro. Nelle fotocamere professionali il sensore è direttamente esposto all’obiettivo, ma Xiaomi e Leica hanno preferito frapporre una protezione per evitare di sporcarlo o peggio danneggiarlo.

Here's @Xiaomi's promo video for the wild "12S Ultra Concept Phone," which can mount any interchangeable @leica_camera M lens over its *second* 1-inch sensor. More here: https://t.co/CQkL6dayll pic.twitter.com/YEQNHdI4IE — Richard Lai (@richardlai) November 2, 2022

Per collegare un obiettivo Leica M al concept di Xiaomi Mi 12S Ultra occorre rimuovere sul retro il cerchio in metallo che protegge l’aggancio, dopo di che è possibile fissare un obiettivo Leica M impiegando un adattatore. Nel filmato pubblicato da Xiaomi, cje riportiamo in questo articolo, viene mostrato lo smartphone abbinato a un obiettivo Leica Summilux-M 35mm f/1.4 e altri ancora, una visione a dir poco sorprendente per gli appassionati di fotografia.

Il costruttore dichiara solo ora che questo concept di Xiaomi Mi 12S Ultra con supporto per obiettivi intercambiabili Leica M è stato sviluppato fin dall’inizio della collaborazione con Leica, in contemporanea con i modelli già presentati nel mese di luglio. Per il momento ne sono stati costruiti solamente 10 esemplari e il prezzo di ognuno è di 41.210 dollari, oltre 42 mila euro: Xiaomi non ha dichiarato se e quando commercializzerà questo smartphone.

