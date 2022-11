iliad lancia Flash 120 e la nuova offerta Giga 150 5G

Le generose offerte di iliad, ricche di GB a prezzi abbordabili, non hanno mai aspettato i giorni del Black Friday, quest’anno però l’operatore che ha stravolto la telefonia cellulare in Italia lancia la sua nuova offerta Flash 120 a tempo e la rinnovata offerta Giga 150 5G giusto in tempo per la maratona di sconti di Black Friday e Cyber Monday.

Il piano di abbonamento iliad Flash 120 include 120 GB di traffico dati sulle reti 4G, più minuti di chiamate e SMS illimitati, il tutto al prezzo di solamente 7,99 euro. Come tutte le offerte e i piani iliad, anche la nuova Flash 120 include diversi servizi, anche segreteria, Mi richiami e funzione hotspot per condividere il collegamento internet dello smartphone con altri dispositivi.

Nuove offerte iliad Flash 120 e Giga 150 5G

Non ci sono vincoli di durata, né costi nascosti e sempre con la promessa che l’operatore non aumenterà mai il prezzo, finora mantenuta. In contemporanea con la nuova offerta a tempo Flash 120, che salvo rinnovi scade il 15 dicembre, iliad rinnova il piano da 9,99 euro al mese che diventa Giga 150 5G. Questo è indicato per gli utenti che vivono nelle aree già coperte dalla rete 5G dell’operatore e che desiderano sfruttarne le maggiori prestazioni sul proprio smartphone.

Nel mese di ottobre iliad ha lanciato l’offerta Flash 160 e anche la nuova iliadbox fibra con Wi-Fi 6.

