Gli auricolari Xiaomi Mate50 a prezzo folle, meno di 2 €

Ecco un’offerta che non dovreste farvi sfuggire: gli auricolari Xiaomi Mate50, completamente senza fili come AirPods, vi costano meno di 2 € se approfittate della promozione in corso.

Questi auricolari combinano funzionalità avanzate, stile sportivo e elevato comfort. Una delle caratteristiche distintive è la presenza di microfoni Dual HD, per una qualità audio superiore durante le chiamate e l’interazione con l’assistente vocale. Ogni parola viene trasmessa chiaramente, senza rumori di fondo indesiderati, ottimi quindi per riunioni di lavoro o conversazioni in movimento.

Il display LED integrato mostra lo stato della batteria e della connettività in tempo reale e come gli AirPods utilizzano la tecnologia True Wireless Stereo (TWS), ciò significa che sono totalmente senza fili, permettendo di muoversi liberamente, senza cavi che intralciano.

Progettati per gli sportivi, sono certificati per resistere al sudore, mentre il design ergonomico in-ear offre una ottima vestibilità anche nelle sessioni di utilizzo prolungate.

Grazie ai controlli touch sull’asta degli auricolari è possibile mettere in pausa, cambiare brano, rispondere alle chiamate e regolare il volume, tutto con un semplice tocco.

E la batteria offre fino a 8 ore di autonomia continua, così da accompagnarvi per tutta la giornata, senza la necessità di ricaricarli frequentemente. E quando la batteria è scarica, bastano solo 1,5 ore per una ricarica completa.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 8 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 75% andando a spendere intorno ai 2 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

