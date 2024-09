I migliori libri per imparare la matematica da grandi

Pubblicità

Una introduzione alla seconda volta. La matematica per molti è uno strumento fondamentale nella vita professionale o in quella di tutti i giorni. Ma non sempre si studia bene alle superiori o la si ricorda come si dovrebbe. E allora?

La materia più facile e al tempo stesso più difficile da studiare, la matematica è quella che più di tutte richiede passione ma anche una ottima impostazione. Per fortuna ci sono dei libri pensati apposta per aiutarci a ripassare o imparare per la prima volta i concetti della matematica da adulti.

Matematica di base: Aritmetica e pre-algebra (partendo da zero)

Per chi non ne sa proprio niente e ha bisogno di partire da zero, questo è il libro migliore. La matematica è un insieme di conoscenze create per risolvere alcuni compiti, come contare e misurare, da persone desiderose di sapere e imparare. Persone che in passato erano chiamate matematici, che significava desiderosi di apprendere. Il termine matematica indicava così l’argomento di interesse dei matematici.

Nel corso del libro si impara ad operare con i numeri naturali e con i numeri reali partendo da zero, cioè presupponendo che il lettore non abbia conoscenze matematiche di alcun tipo. Il testo coniuga un approccio di carattere pratico (come fare per risolvere un problema) a uno di carattere teorico (perché si fa così). L’obiettivo è quello di sviluppare una conoscenza matematica di base tale da consentire al lettore di avvicinarsi agevolmente allo studio dell’algebra e della trigonometria.

Capire l’algebra: precorso di matematica in 29 giorni

Sempre di Ottavio Calzone, questo secondo libro ha un obiettivo e una tempistica diversa dal precedente, e si rivolge a chi ha già nozioni di matematica di base. Ecco come funziona: l’algebra può essere considerata la teoria che astrae e formalizza le tecniche che consentono di calcolare quantità non note a partire da quantità note. Il termine algebra deriva dal libro Al kitab al jabr wa’l muqabalah (compendio sul calcolo per completamento e bilanciamento) dello studioso Muhammad al-Khwarizmi (780 circa – 850 circa), in cui indica una di queste tecniche.

Oggi il termine algebra ha assunto all’interno della comunità dei matematici anche altri significati, per questo motivo per riferirsi al suo significato originario si usa parlare di algebra classica. Il libro si occupa dell’algebra classica. In particolare parte da alcuni concetti propedeutici come quelli di insieme, relazione e funzione per poi passare ai numeri reali e a come operare con questi numeri. Seguono alcune definizioni di base nello studio dell’algebra, come quelle di variabile e costante. Si passa poi a trattare le espressioni algebriche e i polinomi, le equazioni di primo e secondo grado, le disequazioni e i sistemi di equazioni lineari. Infine vengono trattati i logaritmi, le equazioni esponenziali e le funzioni trigonometriche di base.

La conoscenza richiesta al lettore è una conoscenza matematica elementare: saper operare con i numeri naturali (i numeri 0, 1, 2,…) e le frazioni. La conoscenza sviluppata nel corso della lettura consentirà di risolvere problemi pratici come quello di misurare la distanza tra una sponda e l’altra di un fiume senza attraversarlo o lanciare un oggetto verso l’altra sponda. Al termine del percorso il lettore avrà a disposizione un bagaglio di conoscenza tale da permettergli di passare allo studio di quella parte della matematica che in genere è insegnata per prima nelle università: il calcolo differenziale e integrale.

Matematica di base

Se si hanno già delle competenze sparse, magari ricordi della matematica di scuola, e si vuole riprendere in mano la materia per impararla per bene, questo libro di Giacomo Tommei offre un ottimo approccio sistematico. Infatti, come spiega l’autore, Questo libro è rivolto a tutti gli studenti che avvertono la necessità di rivedere nozioni matematiche elementari, affrontate alla scuola superiore ma ormai dimenticate o non bene assimilate.

Nel testo trovano posto, oltre ai necessari cenni di teoria, numerosissimi esempi svolti, esercizi proposti e test a risposta multipla. Il libro è uno strumento utile per la preparazione alle prove d’ingresso all’università, per i precorsi, per il recupero di eventuali debiti formativi; più in generale, è un supporto per seguire con profitto tutti i corsi di studio nei quali la matematica è fondamentale.

Tutta la matematica. Per capire i concetti e imparare i fondamentali dagli insiemi alle equazioni differenziali

Tutta la matematica spiegata bene da Massimo Scorletti e Mario Italo Trioni. Tutte le spiegazioni necessarie per capire davvero Tutta la terminologia e i concetti chiave; Richiami storici che raccontano le tappe evolutive della disciplina; I possibili collegamenti di algebra e geometria con altre discipline (fisica, biologia, informatica, economia…); In ogni capitolo, box con utili esercizi di applicazione dei concetti e delle regole appena presentati.

Questi gli argomenti presentati: Gli insiemi numerici: i numeri naturali, interi, razionali, reali, complessi; Algebra: espressioni, equazioni, disequazioni; Funzioni irrazionali e trascendenti: potenze, radici, logaritmi, esponenziali, funzioni trigonometriche e iperboliche; Geometria analitica: piano cartesiano, retta, parabola, circonferenza, ellisse e iperbole; Analisi matematica: calcolo infinitesimale e differenziale, limiti, derivate, integrali; Studi di funzione: campi di esistenze, simmetrie, massimi e minimi, asintoti, concavità; Equazioni differenziali: di I e II ordine, a variabili separabili e lineari, integrazione numerica.

Tutta la fisica. Per capire i concetti e imparare i fondamentali dalla meccanica classica alla fisica quantistica

Anticipiamo la consueta parte dei fuori-sacco, senza i quali queste liste dei migliori di Macity non sarebbero tali, perché nella stessa collana del libro precedente c’è anche il giusto complemento dedicato alla fisica, scritto da Massimo Scorletti.

Un volume fatto eccezionalmente bene, che spiega tutto. Un volume per studiare, ripassare e consultare velocemente dati e nozioni. Qui troverete tutti gli argomenti, i concetti chiave, le formule, i grafici e le tabelle di Meccanica, Termodinamica, Onde, Elettricità e Magnetismo, Relatività e Fisica dei quanti. Arricchisce il testo un quadro riassuntivo di costanti, grandezze e simboli.

Precalculus. Precorso di Matematica

Rientriamo nei ranghi e torniamo a parlare di matematica. Anzi, di analisi matematica e di quel che la precede, come spiega Marco Bramanti. Infatti, qualsiasi corso universitario di matematica che contenga anche i primi elementi di calcolo infinitesimale (si chiami “Analisi matematica I”, “Matematica A”, “Istituzioni di Matematiche”, o in qualsiasi altro modo), contiene al suo interno una marcia di avvicinamento, tradizionalmente piuttosto lunga, in cui si inducono il linguaggio, gli strumenti, gli oggetti, che si utilizzano in seguito; parallelamente, spesso nelle esercitazioni, si richiamano e consolidano le proprietà delle funzioni elementari (esponenziali, logaritmi, funzioni trigonometriche e loro inverse).

Il confine tra i contenuti “nuovi” di queste parti introduttive e i cosiddetti “prerequisiti” è spesso sfumato, e in realtà lo studente deve, al tempo stesso, richiamare alla mente cose studiate a scuola e acquisirne di nuove. Spesso le prime settimane del corso richiedono perciò allo studente un grosso lavoro personale, che solo parzialmente può essere guidato dalle lezioni.

Questo libro è scritto per aiutare lo studente ad affrontare in modo costruttivo lo studio di queste prime, cruciali, settimane del corso, e per aiutare lo studente che scopra, a posteriori, di avere gravi lacune di base, a colmarle in modo autodidatta. Qui si forniscono quelle conoscenze, riguardanti soprattutto le funzioni elementari e i grafici di funzioni in generale, che sono necessarie per affrontare lo studio del calcolo infinitesimale in una variabile in modo fruttuoso e motivato. Numerosi esercizi sono assegnati nel testo; di tutti è riportata la soluzione nelle ultime pagine del libro, in modo che il lavoro personale possa avere un riscontro.

Nonostante il carattere elementare degli argomenti trattati, questo testo non vuole essere un libro di ripasso delle matematiche elementari, ma l’inizio di un corso universitario, quanto agli obiettivi e al livello critico seguito.

Che cos’è la matematica? Introduzione elementare ai suoi concetti e metodi

Vogliamo davvero capire la matematica da grandi? Ci pensano Richard Courant ed Herbert Robbins. Concepito per principianti e scienziati, per studenti e insegnanti, per filosofi e ingegneri, il libro offre una illustrazione accessibile del mondo matematico.

Scritto in ordine sistematico, il libro può essere letto anche per gruppi di capitoli a seconda delle esigenze conoscitive e didattiche, e in ogni caso l’esposizione gradua sempre opportunamente le difficoltà. In questa nuova edizione, il curatore ha aggiunto commenti e integrazioni in vari luoghi del testo e un intero capitolo dedicato ai recenti sviluppi della matematica.

Chiamalo x!: ovvero Cosa fanno i matematici?

Un altro approccio, completamente diverso, quello di Emiliano Cristiani: leggere questo libro e lasciarsi guidare nell’incantato mondo dell’alta matematica senza per questo fare alta matematica. Capire finalmente cosa studiano i matematici, cosa pensano, cosa li appassiona e in quale strano mondo n-dimensionale vivono.

Dedicato a tutti coloro che vorrebbero studiare matematica ma che non lo hanno mai (o ancora) fatto, questo libro li convincerà che la matematica è il perfetto connubio tra scienza e arte, tra curiosità e fantasia, tra scoperta ed invenzione.

Che cos’è una spiegazione matematica

Secondo libro fuori-sacco della nostra lista dei migliori di Macity, scritto da Daniele Molinini, che si pone alcune domande. Può la matematica spiegare il mondo che ci circonda o addirittura sé stessa? Possono i numeri, e più in generale le teorie matematiche, dirci perché alcuni fenomeni naturali e sociali avvengono o perché alcuni risultati matematici siano da considerarsi veri? Cosa intendiamo esattamente per spiegazione matematica?

In questo libro, attraverso numerosi esempi, si offre una risposta a queste domande e si illustrano le principali posizioni filosofiche che sono state elaborate per catturare la nozione di spiegazione matematica mostrando come lo studio di tale nozione interessi dibattiti filosofici che riguardano aree diverse della filosofia della scienza e della filosofia della matematica.

La seconda prova: Imparare la matematica, vent’anni dopo

Ultimo libro e ultimo fuori-sacco di questa lista dei migliori di Macity, ecco il tentativo di Pietro Minto di riportarci esplicitamente sui banchi di scuola. Lui l’ha fatto.

Si comincia contando le mele e le pere e si finisce per calcolare derivate e integrali. È possibile da adulti ritornare sui propri passi, affrontare con calma il foglio a quadretti e cercare di venire a patti con la materia più ostica di tutte? Minto ha accettato la sfida: ha ristudiato da capo il programma di matematica del liceo scientifico fino a ripetere la famigerata seconda prova della maturità. In questo diario di bordo ci racconta la sua esperienza con un tono giocoso e brillante che riesce a esorcizzare i suoi peggiori incubi scolastici, e anche i nostri.

Al liceo Minto odiava la matematica. O meglio: si sentiva odiato, perseguitato, escluso da quei simboli e quelle formule simili a rune misteriose. Come molti, ammettiamolo. E come molti, uscito dalla maturità con il proverbiale calcio nel sedere, è ben deciso a lasciarsi tutto alle spalle: numeri, problemi, conti che non tornano mai. Ma l’incontro mancato con la matematica rimane dentro di lui come una ferita non rimarginata, un tarlo che scava la sua via per uscire: ormai adulto decide allora di lanciarsi in un’impresa che ha qualcosa di folle, ma proprio per questo anche di esaltante.

Rimettersi a studiare la matematica, rifare tutto il programma del liceo scientifico, dalla prima alla quinta, con lo scopo di ripetere e superare «la seconda prova» della maturità, quella di matematica appunto.

Mentre affronta questa autentica «challenge», con l’aiuto del suo terribile professore del liceo, ricontattato via Facebook e trasformatosi per l’occasione in benevolo Virgilio, Minto intanto mostra al lettore che la matematica può essere piacevole, appassionante, divertente e addirittura salvifica. Lo fa attraverso una serie esuberante di aneddoti, curiosità e riflessioni, con cui restituisce alla materia quel volto umano che i libri di scuola sembrano fare di tutto per nascondere.

