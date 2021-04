Xiaomi Mi 11 Lite a 254 euro su eBay grazie a un coupon

Appena presentato, Xiaomi 11 Lite è uno dei terminali di ultima generazione ch più ha fatto parlare di sé. Sulla carta è uno smartphone medio gamma, ma in realtà non ha nulla da temere rispetto a terminali molto più costosi. Stupisce per specifiche, peso e misure, ma il prezzo è imbattibile. Di listino costa 299, ma grazie al coupon che vi segnaliamo in calce su eBay viene proposto a 254 euro.

Xiaomi Mi 11 Lite ha fatto parlare di sé per il design. Misura appena 160,53 x 75,73 x: 6,81 mm, con un peso piuma di 157 grammi. Si tratta di dimensioni e peso difficili da ottenere al giorno d’oggi su uno smartphone, senza dimenticare che propone un ampio display FHD+ da 6,55 pollici con tecnologia AMOLED e profondità cromatica 10 bit, con risoluzione 2400 x 1080, a 402 ppi e rapporto di forma: 20:9.

Il pannello raggiunge una luminosità massima di 800 nit, supporta l’HDR10 e ha una frequenza di aggiornamento massima di 90 Hz. Al suo interno viene spinto dal processore Qualcomm Snapdragon 732G, una CPU Kryo 470, octa-core CPU, fino a 2,3 GHz, accompagnato da una GPU Qualcomm Adreno 618.

La batteria da 4250 mAh supporta lo standard di ricarica rapida tramita USB C a 33 W, grazie al caricatore rapido incluso nella confezione. La fotocamera principale è da 64 MP con f/ 1.79, e obiettivo 6P, accompagnato da una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e una telemacro da 5 MP f/2,4, AF contrasto (3 cm – 7 cm).

Quel che più importa al momento è, però, il prezzo. Su eBay, infatti, viene proposto a 254 euro grazie al codice sconto PITMIFEST21 da aggiungere nel carrello. Si tratta del prezzo più basso a cui potete trovarlo in rete. Neppure gli store cinesi di importazione riescono a fare di meglio. Clicca qui per acquistarlo.

Grazie allo stesso coupon potrete acquistare tanti prodotti Xiaomi con uno sconto massimo fino a 50 euro, partendo direttamente da questa pagina.